Ajax - Liverpool in Youth League ontspoort: rake klappen vallen in vechtpartij

Woensdag, 26 oktober 2022 om 18:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:38

Het duel tussen Ajax Onder 18 en de leeftijdgenoten van Liverpool is woensdagmiddag uit de hand gelopen. In het Youth League-duel kwamen de Amsterdammers halverwege de tweede helft op een 3-1 voorsprong, waarna Ajacied Oualid Agougil in een vechtpartij belandde met Melkamu Frauendorf en Bobby Clark van the Reds. Wat de exacte aanleiding is voor de fysieke confrontatie is vooralsnog onbekend.

Aan de rechterkant van het veld werd de zojuist ingevallen David Kalokoh aangespeeld. De aanvaller dribbelde richting het vijandige doel en besloot vanaf de rand van het zestienmetergebied plotseling uit te halen. Kalokoh verraste doelman Luke Hewitson en zette Ajax op 3-1. Om onduidelijke redenen werd Agougil nadien ogenschijnlijk aangevallen door Frauendorf en Clark en leken er rake klappen uitgedeeld te worden. Uiteindelijk werd de confrontatie gesust en gaf arbiter Christian-Petru Ciochirca een gele kaart aan zowel Agougil als aan Frauendorf. Ajax slaagde er overigens in de 3-1 met succes te verdedigen tot het laatste fluitsignaal.