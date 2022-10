Thomas Verheydt liet lucratieve aanbiedingen lopen: ‘Soms denk ik er nog aan’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:14

Thomas Verheydt erkent dat hij afgelopen transferperiode lucratieve aanbiedingen heeft laten schieten, zo vertelt hij aan ESPN. De spits van ADO Den Haag besloot uiteindelijk vanwege zijn familie in Nederland te blijven, al erkent hij dat hij zichzelf wel in Thailand, waar hij ook een aanbieding vandaan kreeg, had zien spelen. Zijn jonge kinderen gaven echter de doorslag om niet op een van de voorstellen in te gaan.

Verheydt had de kans om naast 'de zandbak' ook voor een avontuur in Thailand te kiezen. Op de vraag van interviewer Milan van Dongen waarom hij daar niet op is ingegaan, is Verheydt eerlijk. "Soms denk ik er nog wel aan hoor, maar ik ben nu lekker met mijn kindjes. Mijn kinderen zouden niet meegaan. Het is ver vliegen, het was iets van zestien uur reizen. Dat zou wel iets mooi geweest zijn, maar misschien komt dat ooit nog. Het gezin zou niet meegaan en dat was voor mij een dingetje dat ik dacht: ja, dan zit je op zestien of zeventien uur van je kinderen af... Dus dat heb ik laten schieten en toen heb ik mooi bij ADO bijgetekend."

Verheydt denkt hij het zelf wel naar zijn zin zou hebben gehad in Thailand. "Ja, sowieso. In Engeland had ik dat (heimwee, red.) wel. Ik heb daar toen drie jaar getekend en toen ben ik na een jaar teruggekomen." De aanvaller trok in 2018 naar Crawley Town na indruk te hebben gemaakt bij MVV. In Engeland kreeg hij al binnen een jaar het gevoel weer naar huis te willen. "Maar toen had ik ook een dochtertje van een half jaar oud. Het was wel mooi, we woonden in Londen en als ik erop terugkijk hadden we het wel echt goed. Alleen toen dacht ik wel dat het fijn zou zijn om met die kleine in Nederland te zijn."

Verheydt is dit seizoen een belangrijke kracht in het team van trainer Dirk Kuijt. De spits wist tot nu toe zes keer doel te treffen, maar met name in zijn laatste vier wedstrijden was de dertigjarige Hagenaar van groot belang door vier keer te scoren. Die productiviteit is een welkome opsteker voor ADO, dat na een slecht begin van het seizoen nu de goede vorm wat meer gevonden lijkt te hebben. De ploeg van Kuijt staat momenteel veertiende in de Keuken Kampioen Divisie, al is de achterstand op nummer acht Jong AZ slechts drie punten. Die positie geeft aan het einde van het seizoen rechts op deelname in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Vorig seizoen ging het op dramatische wijze mis in de finale van die play-offs, toen Excelsior een 3-0 achterstand wist om te buigen.