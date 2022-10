Van Nistelrooij hoopt op eenzelfde soort ‘wonder’ als drie dagen geleden

Woensdag, 26 oktober 2022 om 15:41

Ruud van Nistelrooij vestigt zijn hoop donderdag in de Europa League op een 'wonder'. De trainer van PSV hoopt zich deze week al te plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi en weet dat daarvoor twee uitslagen benodigd zijn: PSV moet winnen van Arsenal en Bodø/Glimt moet punten laten liggen bij FC Zürich. "Laten we het een wonder noemen, maar daar gaan we voor", aldus Van Nistelrooij op de persconferentie.

"Met een wonder bedoel ik én zelf winnen, én Bodø/Glimt dat niet wint. Daar hopen we met zijn allen op. Het kan, het kan." Van Nistelrooij krijgt de vraag of winnen van Arsenal niet al een wonder zou zijn voor PSV. "Nee, de combinatie zou het voor mij wonderlijk maken. Soms gebeuren wonderen inderdaad, dat hebben we gezien in Groningen. Nu graag in ons voordeel", knipoogt hij.

Van Nistelrooij doelt op de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV (4-2) van afgelopen zondag. De Eindhovenaren kregen dat duel in een tijdsbestek van zes minuten drie tegengoals om de oren. Van Nistelrooij zag PSV 84 minuten lang goed spelen, maar ten ondergaan aan persoonlijke fouten in de overige zes. "Ons spel in die 84 minuten lag in de stijgende lijn van de vijf wedstrijden daarvoor. Die andere zes minuten waren denk ik de gekste samenloop van omstandigheden tot nu toe in de Eredivisie. Daarin hebben we zelf fouten gemaakt, dat was niet moeilijk om te zien."

Bij PSV hebben Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior na een lange periode van blessureleed hun rentree gemaakt. De Jong zou mogelijk weer voor het eerst kunnen starten, maar Van Nistelrooij klinkt daar niet van overtuigd. "We zijn voorzichtig met Luuk, Noni en Mauro, want ze zijn lang weggeweest. Ze maken nu hele goede speelminuten en voortgang op de training. We zullen ze de komende vijf wedstrijden voor het WK nodig hebben. We moeten ze nog opbouwen voor negentig minuten, maar ze zijn zeker één helft beschikbaar."