Endrick (16) breekt stokoud record in Brazilië en is dicht bij akkoord in Europa

Woensdag, 26 oktober 2022 om 14:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:47

Endrick Felipe Moreira de Sousa heeft zijn naam dinsdagnacht in de geschiedenisboeken van het Braziliaanse voetbal geschreven. Het toptalent van Palmeiras werd met een leeftijd van zestien jaar, drie maanden en vijf dagen de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de Série A. Marca onthult dat de biedingenoorlog om Endrick al is losgebarsten en dat Real Madrid de beste papieren heeft.

Endrick voegde dinsdagnacht na zijn debuutgoal meteen een tweede doelpunt toe en hielp zijn ploeg aan een 1-3 zege bij Athletico Paranaense. Daarmee kreeg de piepjonge centrumspits dus een prestigieus Braziliaans record in handen, dat al sinds 1916 niet meer verbroken was. Na afloop toonde het toptalent zich desondanks zelfkritisch. "Ik vind het nog niet goed genoeg, ik had meer kunnen scoren vandaag", aldus Endrick tegenover ESPN Brasil.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Deze prestatie is de beloning voor mijn harde werk. Ook voor alles wat ik buiten het werk bij Palmeiras om doe", vervolgde Endrick, die met een knipoog reageert op provocaties van de supporters van tegenstander Athletico Paranaense. "De fans riepen: 'Ga studeren, het is te laat voor een kind om nog wakker te zijn.' Ik houd mijn geest sterk door te studeren. Ik zit in het eerste jaar. Maar man, dit is allemaal een droom."

Endrick zal niet lang in Brazilië blijven, want de Europese elite aast nadrukkelijk op zijn handtekening. De aanvaller heeft bij Palmeiras een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro, maar de Braziliaanse club denkt volgens Marca aan een transfersom van veertig miljoen euro. Paris Saint-Germain bracht een bod uit van twintig miljoen euro, ver verwijderd van de vraagprijs. Ook Barcelona toonde interesse, maar Real staat er volgens de Madrileense krant het best voor.

"Waar andere clubs zich opdrongen, bewoog de Koninklijke in alle rust", weet de doorgaans goedgeïnformeerde sportkrant. Real Madrid heeft een strategie uitgestippeld om Endrick te overtuigen van een overstap naar Santiago Bernabéu, zoals dat de afgelopen jaren ook lukte met zijn landgenoten Vinícius Júnior en Rodrygo. "Er is nog geen overeenstemming, maar Real is zeer dicht bij de speler en zijn entourage komen te staan", schrijft Marca. Endrick kan overigens pas in juni 2024 de oversteek naar Europa maken, dan wordt hij achttien.