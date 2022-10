Erik ten Hag wil geen vragen meer beantwoorden over Cristiano Ronaldo

Woensdag, 26 oktober 2022 om 13:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:15

Erik ten Hag bevestigt op de persconferentie dat Cristiano Ronaldo weer volwaardig lid is van de selectie van Manchester United. De manager sloot de 37-jarige superster in de armen in aanloop naar de Europa League-wedstrijd donderdag tegen FC Sheriff. "Ja, Cristiano zit morgen in de wedstrijdselectie. Nee, dat was geen moeilijke beslissing", aldus Ten Hag.

De voormalig trainer van Ajax wil het verder niet meer hebben over Ronaldo, die de wedstrijd tegen Chelsea (1-1) miste na wangedrag tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). "Je hoeft geen vragen meer te stellen over Cristiano, want ik geef geen antwoord meer", zegt Ten Hag. "Alles daarover is denk ik al gezegd en we hebben uitgebreid antwoord gegeven op alle vragen. Voor nu moeten we ons concentreren op de wedstrijd van morgen. Een belangrijke voor ons, omdat we als groepswinnaar door willen in het toernooi. Over Cristiano hoef ik het niet meer te hebben. Dat is klaar."

Manchester United staat in Groep E van de Europa League tweede en heeft een achterstand van drie punten op Real Sociedad. Sheriff volgt zes punten achter de ploeg van Ten Hag en maakt alleen bij winst op Old Trafford een minieme kans om in de Europa League te overwinteren. Omonia Nicosia is in dezelfde groep nog puntloos en maakt alleen nog kans op plek drie, goed voor een ticket naar een play-offronde van de Conference League.

Raphaël Varane komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor United, nadat de verdediger tegen Chelsea een hamstringblessure opliep. Varane begint aan een race tegen de klok om het WK in Qatar te halen. Ten Hag kiest waarschijnlijk net als tegen Chelsea voor Victor Lindelöf als vervanger, omdat Harry Maguire op de weg terug is van een blessure. "Het gaat altijd om prestaties, om presentatie. Harry is een geweldige speler en heeft geweldige capaciteiten om belangrijk voor ons te zijn." Het is nog onzeker of Maguire en de bijna herstelde Donny van de Beek tot de wedstrijdselectie behoren tegen Sheriff. Anthony Martial zal er niet bij zijn, bevestigt Ten Hag.