Driessen snapt Ajax niet: ‘Werkelijk waar... hij kan niet eens normaal lopen!’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 13:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:42

Valentijn Driessen concludeert amper twee maanden na het sluiten van de zomerse transferwindow dat de aankopen van de Nederlandse topclubs niet al te succesvol zijn. De journalist is in de rubriek Koffie met Valentijn van Vandaag Inside kritisch op met name het beleid bij Ajax en Feyenoord, maar ziet ook mislukte transfers bij PSV.

"Bij Ajax is Lucas Ocampos natuurlijk een miskoop", begint Driessen in het video-item. "Die kan wel heel goed padellen", zo refereert de journalist aan uitspraken van trainer Alfred Schreuder, die zei dat Ocampos uitblonk tijdens de teambuildingactiviteit. De Argentijnse vleugelspits wordt overigens voor vier miljoen euro gehuurd van Sevilla en is dus strikt genomen geen aankoop. Datzelfde geldt voor Lorenzo Lucca, die gehuurd wordt van AC Pisa, en eveneens weinig potten kan breken in Amsterdam.

"Lucca, die kan nog niet eens lopen! Heb je hem zien bewegen? Hij heeft echt de motoriek van een hijskraan. Werkelijk waar, het ziet er echt niet uit. Maar hij kan ook niet heel goed koppen. Als je een vent van langer dan twee meter haalt, dan zou hij wel moeten kunnen koppen." Driessen noemt ook Ahmetcan Kaplan, die Ajax kocht van Trabzonspor: "Maar die is ook geblesseerd en dat is een hele jonge jongen, net als Francisco Conceição."

Ook de aanwinsten van Feyenoord zijn een wisselend succes volgens Driessen. "Iemand die speelt, maar wel een miskoop is: Jacob Rasmussen. Die kan er echt niet veel van. Nee, die kan er heel weinig van! En Fredrik André Bjørkan, die gelukkig niet meer speelt en alleen op de bank zit. Dat is natuurlijk een paniekaankoop eerste klas. Die mocht spelen tegen Go Ahead Eagles. Gelukkig hebben ze hem toen opgesteld, en liet hij gelijk zien dat hij het niveau helemaal niet aankan. Die kunnen we ook afschrijven. En Ezequiel Bullaude: die komt uit Argentinië, die geven we wat langer de tijd. Maar ik dacht: die jongen is 17 of 18, maar die is ook al 22."

Driessen is positiever over PSV. "Die hebben eigenlijk nog de meeste voltreffers. Walter Benítez is niet mijn keeper, want hij laat er toch altijd wel één door, of vier, maar hij is beter dan Joël Drommel. Die zet ik dus niet bij de miskopen. Maar die Jarrad Branthwaite, die huurling van Everton. Ze waren er bij PSV trots op dat hij tegen Rangers nietsontziend een bal de tribune in trapte. Maar dat doet hij ook als het niet nodig is! Dan schiet hij ze ook gewoon de tribune in. Hij heeft één goede wedstrijd gespeeld, dat was tegen Feyenoord. Toen deed hij het wel aardig." En ook Ki-Jana Hoever, gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maakt geen indruk op Driessen. "Dat vind ik ook een miskoop. Dat is geen speler die PSV nodig heeft, dat is wel duidelijk."