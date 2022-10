‘Ik stond stil bij Feyenoord, daarom heb ik de stap naar Ajax gemaakt’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 12:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:01

Quinten Timber keerde afgelopen zomer terug op het oude nest bij Feyenoord. De 21-jarige middenvelder speelde tot zijn dertiende in de jeugd van de Rotterdamse club, die in juli naar verluidt zeven miljoen euro voor hem betaalde aan FC Utrecht. In een uitgebreid interview met Voetbal International vertelt Timber waarom hij acht jaar geleden samen met tweelingbroer Jurriën overstapte van Feyenoord naar Ajax.

"Jurriën en ik wilden een stap maken", blikt Quinten Timber terug op die tijd. "We waren dertien jaar en hadden het gevoel dat we stilstonden bij Feyenoord. Het was een andere tijd. Veel spelers vertrokken of waren al weg: Jeffrey Bruma, Karim Rekik, Nathan Aké. Later Tahith Chong, Noa Lang, Joshua Zirkzee. Ajax kwam bij ons met een goed verhaal. Daarom zijn we gegaan, een kwestie van gevoel en van een plan. Best moeilijk, want ik had het bij Feyenoord wel naar mijn zin."

Timber, geboren en getogen in Utrecht, merkte veel verschil tussen beide topclubs. "Rotterdam en Amsterdam liggen op nog geen uur rijden van elkaar, maar het zijn twee totaal verschillende grootheden. Dat merk ik ook nu ik weer terug ben bij Feyenoord. Toen ik náár Ajax ging, kwam ik letterlijk terecht in een andere wereld. Feyenoord was familiair, best wel warm. Ajax ook wel, alleen moest je eerst winnen om het leuk te hebben."

"Het was er wat harder, killer. Individualistischer", aldus Timber, die dat niet als iets negatiefs beschouwt. "Bij Feyenoord moest je kampioen worden, bij Ajax was het vanzelfsprekend dát je het werd. Daarom was die overstap goed voor ons. Bij Feyenoord ging het vanzelf, bij Ajax wilde iedereen het wel even zien, hè. Je proefde dat gewoon. Die twee gasten van Feyenoord komen hier spelen, nou, we zijn benieuwd. We moesten ons weer bewijzen."

Quinten Timber redde het, in tegenstelling tot zijn broer, uiteindelijk niet bij Ajax, en zette vorig jaar de stap naar FC Utrecht. "Vorig seizoen was pas mijn eerste volledige seizoen in de Eredivisie. En nu speel ik al bij Feyenoord. Dan kan je denken: hij heeft misschien wat tijd nodig, maar zo denk ik zelf niet. Welnee! Ontwikkelen kan me niet snel genoeg gaan en mensen mógen ook wat van me verwachten. Ook al beseffen ze misschien niet dat ik – mede door blessures – een andere route heb gevolgd dan Jurriën, die nu al twee jaar vast in de basis staat bij Ajax en international is van Oranje."