‘Iedereen droomt van een terugkeer van Ronaldo, maar we hebben het geld niet’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 11:57 • Mart Oude Nijeweeme

In en om Manchester zal het tijdens de komende transferwindow weer vooral over Cristiano Ronaldo gaan. De Portugese sterspeler is onder Erik ten Hag niet verzekerd van een basisplaats en wordt al maanden in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek. Ook in Portugal houden ze de verrichtingen van Ronaldo nauwlettend in de gaten. Bij zijn voormalig werkgever Sporting zien ze hem graag komen, zo vertelde trainer Rúben Amorim.

Sporting Portugal neemt het woensdag in de Champions League op tegen Tottenham Hotspur en dus werd Amorim door de Engelse pers gevraagd naar een eventuele terugkeer van Ronaldo. "Ik ga op dezelfde manier reageren wanneer journalisten in Portugal me die vraag vaak stellen. Iedereen bij Sporting droomt van een terugkeer van Cristiano Ronaldo, maar wij hebben niet het geld om zijn salaris te betalen", aldus de Portugese oefenmeester. "En ik denk dat hij gelukkig is in Manchester. Maar hij speelt niet. Dat is het probleem."

"Everybody in Sporting dreams of the return of Cristiano but we don't have the money to pay his wages"



Ronaldo begon zijn memorabele carrière in 2002 in het shirt van Sporting. De Portugees doorliep er de jeugdopleiding en vertrok na een jaar naar Manchester United. Via Real Madrid en Juventus is hij momenteel aan zijn tweede termijn op Old Trafford bezig. Ten Hag ziet echter geen prominente rol weggelegd voor zijn aanvaller en besloot hem afgelopen weekend tegen Tottenham op de bank te posteren. Ronaldo weigerde vervolgens in te vallen, liep in minuut 89 naar de kleedkamer en vertrek meteen bij het stadion. Ten Hag zette hem daarop uit de selectie voor de kraker tegen Chelsea.

Donderdagavond zou de Portugees zijn rentree kunnen maken, als United het in de Europa League opneemt tegen Sheriff Tiraspol. Ten Hag en Ronaldo hebben inmiddels met elkaar gesproken, waarbij de Nederlander altijd heeft aangegeven zijn aanvaller graag bij de groep te houden dit seizoen. De spanningen hebben echter geleid tot hernieuwde speculaties over een vroegtijdig vertrek. Amorim weigerde in detail te treden over de problemen rond Ronaldo. "Ik heb mijn problemen met spelers van Sporting. Dit is een probleem van Ten Hag en United. Ik ben blij met mijn spelers. Ik wil gewoon Tottenham verslaan."