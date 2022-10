Matthijs de Ligt heeft mooie woorden voor Lewandowski en Frenkie

Matthijs de Ligt kan woensdagavond met Bayern München de genadeklap toedienen aan Barcelona. De Catalanen hebben een klein wonder nodig om overwintering in de Champions League veilig te stellen en zullen met samengeknepen billen het resultaat bij Internazionale tegen Viktoria Plzen afwachten. Laatstgenoemde clubs komen al om 18.45 uur in actie, waardoor het lot van Barcelona al voor het duel met Bayern bezegeld kan zijn.

Voor De Ligt wordt het duel met Barça een weerzien met Frenkie de Jong. De twee speelden samen bij Ajax en zijn altijd contact met elkaar blijven houden. "Ik praat veel met Frenkie", aldus de centrale verdediger. "Hij speelde niet veel aan het begin van het seizoen, maar in de laatste duels speelde hij wel. Ik ben blij voor hem. Hij is een geweldige speler en is heel belangrijk voor Barcelona en het Nederlands elftal."

Ook voor Robert Lewandowski wordt het een bijzonder duel. De Pool speelde tussen 2014 en 2022 voor der Rekordmeister en schoot alle records uit de boeken. Tijdens het heenduel in de Allianz Arena kon hij in toom worden gehouden door Dayot Upamecano en Lucas Hernández. "Je moet altijd respect hebben voor een speler als Lewandowski. Hij heeft een heel goede tijd gehad bij Bayern en doet het nu uitstekend bij Barcelona. Tegen een speler als hem moet je er klaar voor zijn en alles goed doen", stelt De Ligt.

Volgens De Ligt, die moeizaam aan het seizoen begon, is het logisch dat hij in zijn eerste maanden een achterstand had. "In het begin had ik het wat moeilijk. Op dit moment denk ik dat in goede staat ben, ik voel me nu goed, speel alle wedstrijden en ik ben heel blij dat ik bij Bayern speel", aldus de Oranje-international. "Ik geloof dat het nu goed gaat in het samenspel. Niet alleen met Dayot (Upamecano, red.) maar ook met de andere verdedigers. We worden met de week beter."