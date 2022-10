Brian Brobbey wenst specifieke spitsentrainer: ‘Dat zal ik hem zeggen’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:01

Brian Brobbey hoopt in de toekomst net zoveel indruk te maken bij Ajax als Klaas-Jan Huntelaar. Laatstgenoemde was over twee periodes actief bij de Amsterdammers en was in 257 wedstrijden liefst 158 keer trefzeker. Als het aan Brobbey ligt, trekt de huidige assistent van Gerry Hamstra in de toekomst zijn voetbalschoenen weer aan om de spitsen bij Ajax te begeleiden, zo vertelt hij aan het clubkanaal van Ajax. Nu krijgt het talent vooral specifieke begeleiding van Richard Witschge.

Tijdens het videoitem krijgt Brobbey verschillende foto's te zien van wereldspitsen, onder wie Didier Drogba. De Oranje-international wordt vervolgens gevraagd hoe het is om zelf een held te zijn voor jonge jongens. "Ben ik voor jongetjes een held?", vraagt de spits. "Als dat zo is, is dat mooi. Ik heb alleen nog niks bereikt. Dat Drogba wordt gezien als een held, begrijp ik wel. Maar ik heb nog niets bereikt. Dat moet nog komen. Ik zou graag net zo goed willen koppen als hij. Als een bal op volle snelheid komt wordt het vaak moeilijk."

Ook Huntelaar komt voorbij. "Ah, ik moet straks nog beelden bekijken met hem", vertelt Brobbey opgewekt. "We kijken wedstrijden terug om te zien wat ik beter kon doen en wat goed ging. Ik denk dat we een hele goede band hebben. Af en toe hebben we ruzie gemaakt aan de onderhandelingstafel. Maar het was altijd op een normale manier met respect voor elkaar. Toen we samenspeelden was hij mijn mentor. Hij zei wat ik beter kon doen, hoe ik moest staan en hoe ik positie moest kiezen voor het doel. Ik wil ook heel veel doelpunten maken voor Ajax. Daar ben ik nu mee bezig."

Brian Brobbey over z'n mentor Klaas Jan Huntelaar, met wie hij 'af en toe ruzie maakte': "Ik vind eigenlijk dat hij ons spitsentraining moet geven" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 26, 2022

Spitsentrainer

Brobbey zou graag het linkerbeen van Huntelaar willen hebben. De oud-spits besloot vorig jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten na avonturen bij onder meer Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. "Hij heeft echt een heel goed linkerbeen. Als ik dat had, had ik ook heel veel doelpunten gemaakt", aldus Brobbey. "Daar kan je op trainen. Witschge helpt mij daar vooral mee. Hij vindt zichzelf nog wel heel goed voor zijn leeftijd. Hij vindt zichzelf fantastisch. Ik vind dat Klaas zijn schoenen weer moet aantrekken en ons spitsentraining moet geven. Dat zal ik hem zeggen."

Ook Benzema wordt besproken. "Ik denk dat hij een fantastische spits is, de beste ter wereld. Hij heeft niet voor niets de Ballon d'Or gewonnen. Het is een spits die kan uitzakken en kan meevoetballen. Het heeft ook met zijn uitstraling te maken. Hij heeft een fantastische uitstraling. Het is heel knap. Het is soms heel moeilijk om je team te dragen. Soms heb je van die momenten dat het niet werkt. Ik ben blij voor hem, ook al ken ik hem niet. Ik zou hem wel willen leren kennen, dan zou ik hem om advies vragen. Hoe hij zo kalm blijft voor de goal. Hij is altijd rustig."