Guardiola verklaart opvallende wissel Haaland: ‘De medici waren bezorgd’

Erling Braut Haaland heeft zijn oude club Borussia Dortmund dinsdagavond geen pijn kunnen doen in de Champions League. De Noorse sterspeler bleef met Manchester City steken op een 0-0 gelijkspel en werd zelf halverwege de wedstrijd gewisseld. Josep Guardiola werd na afloop gevraagd naar de wissel. Volgens de Spanjaard waren er drie redenen om zijn aanvaller naar de kant te halen.

Haaland kon rekenen op een warme terugkeer in het Signal Iduna Park. De Noor, die tussen 2020 en 2022 alles aan flarden schoot in het shirt van Dortmund, werd luidkeels toegezongen, maakte na afloop een ereronde en gaf zijn shirt aan een fan. In sportief opzicht wist hij niet te overtuigen. Haaland kwam er niet aan te pas tegen Mats Hummels en Nico Schlotterbeck. Na slechts dertien balcontacten en een geblokt schot werd de aanvaller halverwege het duel gewisseld. Riyad Mahrez miste een penalty.

Guardiola gaf na afloop tekst en uitleg bij de wissel. "Ten eerste zag ik dat hij moe was. Ten tweede was hij voor de wedstrijd koortsig en bovendien kreeg hij een trap op de voet. Vandaar dat we hem wisselden." Guardiola maakte meteen van het moment gebruik om de ergste zorgen weg te nemen. "Hoe erg het is? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik heb het er met de medische staf over gehad tijdens de rust en zij maakten zich een beetje zorgen. Na afloop zag ik hem vrij oké lopen."

De vroegtijdige wissel moet er onder meer voor zorgen dat Haaland aankomend weekend weer van de partij is in de uitwedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van Guardiola staat twee punten achter koploper Arsenal. Tottenham Hotspur volgt als nummer drie op drie punten, maar speelde wel een wedstrijd meer. Leicester zakte afgelopen weekend even af naar de laatste plaats in de Premier League, maar is door de klinkende 0-4 zege op Wolverhampton Wanderers opgeklommen naar de veilige zeventiende plaats. De laatste drie wedstrijden behaalde het elftal van Brendan Rodgers zeven punten.