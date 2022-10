Liverpool maakt pijnlijke inschattingsfout en schrijft twee spelers niet in

Woensdag, 26 oktober 2022 om 09:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:09

Jürgen Klopp baalt er stevig van dat hij in de laatste poulewedstrijden van de Champions League geen beroep kan doen op Alex Oxlade-Chamberlain en Naby Keïta. Het tweetal kampte lange tijd met blessures en werd om die reden niet ingeschreven voor de groepsfase. Oxlade-Chamberlain maakte afgelopen weekend tegen Nottingham Forest (0-1) echter al zijn rentree, wat maakt dat de medische staf van Liverpool een pijnlijke inschattingsfout heeft gemaakt.

Clubs moeten voor de start van de groepsfase maximaal 24 spelers doorgeven aan de UEFA die kans maken op speelminuten. Door de blessures bij Oxlade-Chamberlain en Keita werden zij buiten de selectie gelaten. "Iedereen vertelde dat Ox en Naby veel langer uitgeschakeld zouden zijn, daarom zitten ze nu niet bij de Champions League-selectie", vertelde Klopp dinsdag tijdens de persconferentie. "Het is wel goed om te zien dat ze nu steeds fitter worden en Ox ook al minuten heeft kunnen maken."

De middenvelder kwam zaterdag in de uitwedstrijd tegen Forest een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Het waren voor hem zijn eerste minuten sinds halverwege juli, toen hij een helft meedeed in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Crystal Palace. Klopp en zijn staf besloten Stefan Bajcetic en huurling Arthur Melo als vervangers aan te wijzen voor Oxlade-Chamberlain en Keita, maar van dat tweetal is alleen Bajcetic inzetbaar. Arthur is geblesseerd en deed dit seizoen enkel een kwartiertje mee tegen Napoli.

Ook Thiago Alcântara is woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij wanneer Liverpool het in Champions League-verband opneemt tegen Ajax. De Spaanse middenvelder, die in de heenwedstrijd op Anfield nog een plaag was voor de Amsterdammers, is geblesseerd en was niet aanwezig op de laatste training. Dat maakt de kans klein dat hij woensdagavond kan spelen. Darwin Núñez en Ibrahima Konaté waren wel van de partij en kunnen spelen tegen Ajax. Liverpool heeft aan een gelijkspel genoeg om te overwinteren in de Champions League.