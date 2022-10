Steun voor ‘sneue kleuter’ Ronaldo verklaard: ‘Het is ook hun pijn’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 08:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Sjoerd Mossou zoekt in zijn nieuwste column in het Algemeen Dagblad naar een verklaring voor de steun die Cristiano Ronaldo de laatste weken ten deel is gevallen. De sterspeler van Manchester United werd na de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0) uit de selectie gezet door Erik ten Hag. Wat volgde waren twee kampen die zich vormden, waarbij het ene zich achter Ronaldo schaarde en het andere de kant van Ten Hag koos. "De diepere tragiek van het sterrendom ontgaat ons, en misschien is dat stiekem maar beter ook", stelt Mossou.

In Nederland schaarden onder meer Marco van Basten en Willem van Hanegem zich achter Ronaldo. De Portugees weigerde in te vallen en besloot in minuut 89 de catacomben op te zoeken om Old Trafford meteen te verlaten. "Het is niet goed te praten, maar ik kan Ronaldo wel begrijpen", reageerde Van Baste bij Rondo. "Dat hij denkt: krijg jij het lazarus maar. Hij was gewoon boos, beledigd. Uiteindelijk waren er drie jongens ingevallen en hij niet. Ronaldo is een bijzonder iemand. Hij heeft een bijzonder karakter en je moet hem ook op een bijzondere manier behandelen. Dat klinkt allemaal raar, vreemd en gek. Maar dat is denk ik wel de realiteit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Mossou geeft de heisa rond Ronaldo mooi weer dat er een kloof aan het ontstaan is. "En die kloof is geen toeval. Wij eenvoudige wezens kunnen ons nu eenmaal moeilijk voorstellen hoe het is om eerst uitzinnig aanbeden te worden - en daarna plots op aarde te landen. Het is de tragiek van vrijwel iedere topvoetballer: het hoogtepunt van je leven vier je ergens tussen je twintigste en je dertigste, in een fase waarin het leven nog amper is begonnen. In de vijftig jaar daarna wordt alles alleen nog maar minder - en erger nog: je weet het op voorhand."

Ook in Engeland zijn er mensen die zich kunnen verplaatsen in de woede van Ronaldo. Onder meer Rio Ferdinand en Peter Crouch keerden zich tegen Ten Hag. "Vermoedelijk is het de reden waarom veel oud-voetballers blijven zwelgen in hun eigen verleden", aldus Mossou. "De pijn van Ronaldo is ook een beetje hun pijn. De Portugees is een uitvergroting van dat gevoel, van een worsteling tussen toen en nu, in Ronaldo's geval in de overtreffende trap. Wij stervelingen zien slechts een voetballer die zich als een sneue kleuter gedraagt. Die zich al maanden volstrekt onmogelijk maakt bij Manchester United, en die overduidelijk zijn elftal en zijn trainer ondermijnt."