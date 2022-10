Vermoedelijke opstelling: Schreuder hakt knoop door over spitspositie

Woensdag, 26 oktober 2022 om 07:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Ajax heeft een wonder nodig om overwintering in de Champions League veilig te stellen. Woensdagavond neemt de ploeg van Alfred Schreuder het in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Liverpool, de ploeg die ruim een maand geleden met 2-1 te sterk was op Anfield. Brian Brobbey lijkt het volledige vertrouwen te hebben gewonnen van Schreuder. De aanvaller start voor de derde wedstrijd op rij in de spits.

Brobbey moest het dit seizoen lange tijd doen met een rol als invaller, maar heeft de smaak de laatste weken helemaal te pakken. Zowel tegen Excelsior (7-1) als RKC Waalwijk (1-4) was hij twee keer trefzeker. Ook werd hij door bondscoach Louis van Gaal bij de voorlopige WK-selectie van Oranje gehaald. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad verwachten dat Schreuder geen wijzigingen aanbrengt in zijn elftal ten opzichte van het duel in Waalwijk, wat betekent dat Brobbey de spitspositie invult, geflankeerd door Dusan Tadic en Steven Bergwijn.

"We wisten dat hij tijd nodig had, maar hebben hem niet voor niets gehaald", zei Schreuder dinsdag tijdens de persconferentie over Brobbey. "Of hij me verrast heeft? Nee. Maar we zijn tevreden over zijn ontwikkeling de laatste weken. Dat ziet er goed uit. En natuurlijk is het lastig om te kiezen als je twee van zulke spitsen hebt. Kudus wil ook spelen, dat is normaal." Brobbey liet zich na de verloren uitwedstrijd tegen Napoli in negatieve zin uit over zijn reserverol. Het lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. "Een speler mag dat zeggen. Bij Brian zie je geen verborgen agenda. Hij is altijd eerlijk, altijd zichzelf en dat is mooi om te zien."

Geloof

Ajax moet met minimaal twee doelpunten verschil zien te winnen van Liverpool om kans te blijven houden op de volgende ronde. Volgende week gaat de koploper van de Eredivisie op bezoek bij het nog altijd puntloze Rangers FC. Schreuder heeft alle hoop in een goede afloop. "We zijn niet kansloos, maar dan moeten we eerst met twee goals verschil van Liverpool winnen", aldus de oefenmeester. "Dat geloof moeten we hebben en uitstralen. Ik denk dat we voor een zege aan de bal meer lef moeten hebben en verdedigend beter moeten spelen. We moeten met een gezonde bravoure en agressie het veld op stappen."

Schreuder heeft ook weer de beschikking over Edson Álvarez. De Mexicaan kon tegen RKC slechts een helft spelen in verband met griep, maar is er tegen Liverpool weer bij. Hij vormt het middenveld met Davy Klaassen en Steven Berghuis. Kenneth Taylor is ook zo goed als hersteld van zijn blessure, maar hij begint op de bank. De achterhoede wordt van rechts naar links gevormd door Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Daley Blind en Calvin Bassey. Remko Pasveer verdedigt als vanzelfsprekend het doel.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Bergwijn, Brobbey, Tadic

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnols, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Núnez, Firmino