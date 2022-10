Magie ontbreekt bij Manchester United: ‘Kom op man, zo ben jij niet!’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 23:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:04

Rio Ferdinand vindt dat Jadon Sancho zich veel meer moet laten gelden bij Manchester United. De voormalig verdediger van the Reds is van mening dat de rechtsbenige vleugelaanvaller zonder enig zelfvertrouwen speelt dit seizoen. Sancho is doorgaans basisspeler onder manager Erik ten Hag, al werd hij zaterdag tegen Chelsea (1-1) na 52 minuten gewisseld.

"Zijn zelfvertrouwen is er gewoon niet", concludeert Ferdinand op het YouTube-kanaal Vibe with FIVE. "Dat speciale dat hij had bij Borussia Dortmund is er niet meer sinds hij op Old Trafford speelt. Ik zie hem nu heel vaak ballen voorzichtig terug spelen. Dan denk ik: kom op man zo ben je toch niet! Ik heb Sancho echt geweldig dingen zien doen, maar die magie mis ik sinds hij bij Manchester United speelt", zo krijgt de 22-jarige Engelsman mee.

Ferdinand is overigens niet alleen maar negatief over Sancho. De jonge aanvaller is niet te beroerd om verdedigende arbeid te verrichten. "En daar geef ik hem zeker de credits voor. Maar hij is niet gehaald om te verdedigen, maar om tegenstanders te verwoesten. Ik wil dan ook meer van hem zien in aanvallend opzicht. Daar heeft Manchester United hem voor gehaald en dat ontbreekt er nu aan bij hem." Sancho werd medio 2021 voor 75 miljoen euro overgenomen van Dortmund en door dat prijskaartje waren de verwachtingen hooggespannen op Old Trafford.

Sancho speelde sinds zijn komst naar Manchester United 52 wedstrijden (acht doelpunten en vijf assists). In zijn laatste seizoen als speler van Dortmund kwam de 23-voudig international van Engeland tot zestien doelpunten en twintig assists in 38 optredens. De verwachting is dat Sancho geen deel uitmaakt van de definitieve WK-selectie, al moet bondscoach Gareth Southgate daarover binnenkort nog een besluit nemen.