VZ 5: Spektakel in groep van PSG, Benfica en Juve; overval op Van Bommel

Woensdag, 26 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:24

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Paris Saint-Germain slacht Haifa met 7-2(!); Benfica te sterk voor Juventus

In Groep H van de Champions League heeft Benfica in een bijzonder vermakelijke wedstrijd afgerekend met Juventus. In het Estádio da Lúz werd het 4-3 voor de formatie van Roger Schmidt, die nog altijd ongeslagen is met zijn ploeg. Benfica is door de zege verzekerd van de knock-outfase van de Champions League. Ook Paris Saint-Germain, dat Maccabi Haifa van het kastje naar de muur speelde (7-2), gaat door naar de volgende ronde.

Van Bommel thuis in parkeergarage opgewacht door overvaller met pistool

Mark van Bommel is maandagnacht bij thuiskomst opgeschrikt door een gewapende overvaller, zo meldt De Gazet van Antwerpen. De trainer van Royal Antwerp FC werd opgewacht in de parkeergarage van zijn appartement in Antwerpen en keek recht in de loop van een pistool. Van Bommel wist te ontsnappen en bleef ongedeerd.

PSV en Van Nistelrooij willen de markt op na nieuwe sof in Groningen

PSV bekijkt de mogelijkheid om tijdens de winterse transferperiode de markt op te gaan. De Eindhovenaren zijn dit seizoen vooral in defensief opzicht kwetsbaar en mikken dan ook op een kwaliteitsimpuls voor de laatste linie, weet het Eindhovens Dagblad. Probleem is echter dat er niet veel geld ter beschikking is, wat maakt dat eerst een uitgaande transfer gedaan moet worden om financiële ademruimte te krijgen.

‘Ajax kan in januari gigantisch bod uit Barcelona verwachten’

Barcelona wil in januari een poging wagen om Edson Álvarez over te nemen van Ajax. Dat meldt Sport dinsdagochtend. De Mexicaan wordt gezien als de potentiële opvolger voor Sergio Busquets, wiens contract in Barcelona volgend jaar juni afloopt. De transfersom die Ajax verlangt, naar verluidt ruim vijftig miljoen euro, zou echter wel een struikelblok kunnen vormen voor de Catalanen.

Chelsea plaatst zich voor knock-outfase; Milan zet enorme stap

Chelsea heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Graham Potter was de bovenliggende partij, hield het lang spannend, maar won toch van Red Bull Salzburg: 1-2. Later op de avond haalde AC Milan in dezelfde Groep E gigantisch uit tegen Dinamo Zagreb (0-4), waarmee de Italianen uitstekende papieren hebben om de volgende ronde te halen.

