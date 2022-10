Van Bommel thuis in parkeergarage opgewacht door overvaller met pistool

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 23:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Mark van Bommel is maandagnacht bij thuiskomst opgeschrikt door een gewapende overvaller, zo meldt De Gazet van Antwerpen. De trainer van Royal Antwerp FC werd opgewacht in de parkeergarage van zijn appartement in Antwerpen en keek recht in de loop van een pistool. Van Bommel wist te ontsnappen en bleef ongedeerd.

De politie vermoedt dat de overvaller het gemunt had op de Porsche Panamera van de 45-jarige trainer, die bij de ingang van de garage een zaklamp op zich geschenen kreeg. Onder bedreiging van een pistool werd Van Bommel gemaand uit te stappen, maar de coach besloot in plaats daarvan achteruit terug de straat op te rijden. Van Bommel botste op een Mercedes die geparkeerd stond, maar kon nog wegrijden.

"Het was even schrikken", zo luidt de korte reactie van Van Bommel. Van de dader ontbreekt vooralsnog elk spoor, zo meldt de politie. Het onderzoek in de buurt leverde geen enkele aanwijzing op. De auto van Van Bommel wordt onderzocht op een GPS-tracker, die daar mogelijk op is aangebracht.