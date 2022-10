Real Madrid is ongeslagen status kwijt; misser van het jaar in Glasgow

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 23:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:26

Het reeds geplaatste Real Madrid is dinsdagavond tegen de eerste nederlaag in de groepsfase van de Champions League aangelopen. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn ploeg met 3-2 verliezen van RB Leipzig, dat heel sterk startte en de tweede plaats nu steviger in handen heeft. In dezelfde poule hielden Celtic en Shakthar Donetsk elkaar in bedwang in Schotland: 1-1.

RB Leipzig - Real Madrid 3-2

Leipzig begon brutaal aan de ontmoeting met Real en de beloning voor de aanvallende intenties kwam al in de twaalfde minuut. De mee opgekomen verdediger Josko Gvardiol was alert om uit een rebound en van dichtbij raak te koppen, nadat Thibaut Courtois in eerste instantie nog redding wist te brengen. Kort daarna kwam Real met de schrik vrij toen Christopher Nkunku de zestien inrende en in het zijnet schoot. De 2-0 voor Leipzig kwam er alsnog in minuut achttien. Nkunku wist zich vrij te draaien in het strafschopgebied en zijn keiharde schot belandde via de onderkant van de lat in het doel. Rodrygo had de achterstand kunnen verkleinen toen de aanvaller op weg was naar Janis Blaswich, die zijn doel schoon hield met een fraaie redding.

Leipzig op voorsprong! Real Madrid is al geplaatst, maar Leipzig heeft nog alles om voor te spelen. En dus doen ze dat ook. Gvardiol kopt de Duitsers op voorsprong.

Real had de zo gewenste aansluitingstreffer toch te pakken in de slotfase van de eerste helft. Marco Asensio gaf na een goede indivuele actie voor op Vinícius Júnior, die zijn kopbal via de binnenkant van de paal binnen zag vliegen: 2-1. Na rust ging Leipzig echter vrolijk door met aanvallen. Nkunku ging alleen op Courtois af, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de Belgische keeper. Het bleek ook buitenspel te zijn voor de bedrijvige middenvelder. Leipzig wilde de wedstrijd definitief in het slot gooien en daarvoor kwam Timo Werner met nog twintig minuten te spelen binnen de lijnen. Het bleek een goede zet te zijn van de thuisclub.

RasenBall Leipzig is razend begonnen en komt zelfs op 2-0 tegen Real. Met een beetje fortuin komt de bal voor de voeten van Nkunku en die schiet zeer gedecideerd binnen.

Werner was alert en zag een voorzet vanaf rechts bij de tweede paal terechtkomen. De invaller maakte geen fout in kansrijke positie: 3-1. Het werd nog wel even spannend in de blessuretijd. Real, dat zonder de niet fitte Karim Benzema aantrad, kreeg een strafschop vanwege een overtreding van Nkunku op Rodrygo. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en liet Blaswich vervolgens kansloos: 3-2. Verder dan dat liet het winnende Leipzig het echter niet komen in de Red Bull Arena.

Celtic - Shakhtar Donetsk 1-1

Voor Celtic is het na dinsdagavond nog steeds wachten op de eerste zege in de Champions League. Tegen Shakhtar kwam de Schotse grootmacht op eigen veld namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Celtic begon wel sterk en al in de tiende minuut hadden de fans op Celtic Park iets te vieren. Giorgos Giakoumakis lette goed op en scoorde nadat een afvallende bal bij hem terechtkwam: 1-0. Shakthar werd steeds sterker en met name in de tweede helft leverde dat de nodige kansen op. Uit een van die kansen viel dan ook de gelijkmaker na bijna een uur spelen. De pijlsnelle Mykhaylo Mudryk trok uit een counter naar binnen en liet Joe Hart kansloos met een geplaatst schot: 1-1.

Shakthar had de wedstrijd in Glasgow moeten winnen toen invaller Danylo Sikan de bal voor een leeg doel kreeg aangespeeld na een snelle counter van de bezoekers. De aanvaller raakte de bal echter helemaal verkeerd en op wonderbaarlijke wijze wist hij de grote mogelijkheid te verprutsen. Het leedvermaak was dan ook groot bij de supporters van Celtic, terwijl Sikan nauwelijks kon bevatten wat hij had gedaan. Doelpunten vielen er niet meer in de slotfase, waardoor Celtic klaar is in Europees verband. Shakhtar kan nog overwinteren in de Champions League, maar dan moet er volgende week worden gewonnen van Leipzig.