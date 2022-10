Paris Saint-Germain slacht Haifa met 7-2(!); Benfica te sterk voor Juventus

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 22:56

In Groep H van de Champions League heeft Benfica in een bijzonder vermakelijke wedstrijd afgerekend met Juventus. In het Estádio da Lúz werd het 4-3 voor de formatie van Roger Schmidt, die nog altijd ongeslagen is met zijn ploeg. Benfica is door de zege verzekerd van de knock-outfase van de Champions League. Ook Paris Saint-Germain, dat Maccabi Haifa van het kastje naar de muur speelde (7-2), gaat door naar de volgende ronde.

Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa 7-2

De eerste grote kans was voor Fábian Ruiz. De Spanjaard ontving de bal in het zestienmetergebied na een goede pass van Neymar, maar schoot vervolgens naast. Nadat Neymar even later ook naast schoot, was het een minuut later wel raak. Messi kopte de bal naar Mbappé, die geen ruimte kreeg en de bal terug bij de Argentijn bracht. Messi had vervolgens een schot met buitenkant links in huis, dat in de verre hoek belandde: 1-0. Nadat er even geen grote kansen meer te noteren waren, vielen er na ruim een half uur spelen drie doelpunten in zes minuten. De 2-0 viel na een 'rabonapass' van Neymar, die bij Mbappé belandde. De Fransman kreeg de bal terug uit de kluts en haalde vervolgens met binnenkant rechts doeltreffend uit. De 3-0 viel via Neymar zelf, die het net vond na een pass van Messi.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Omer Atzili slingerde een vrije trap op het hoofd van Abdoulaye Seck, die met het hoofd Gianluigi Donnarumma kansloos liet: 3-1. PSG raakte echter niet in de war van de tegentreffer en bracht de marge nog voor rust terug naar drie. Fraai combinatiespel tussen Mbappé en Messi bezorgde laatstgenoemde wat ruimte op de rand van het zestienmetergebied, waarna hij kapte en in de verre hoek raakschoot: 4-1.

Na rust kopte Seck wederom raak uit een hoekschop van Frantzdy Pierrot, maar wederom maakte het Israëlische doelpunt de sterrenformatie uit Parijs niet nerveus. De 5-2 viel al binnen de kortste keren, nadat de mee opgestoomde Achraf Hakimi de bal met een strakke pass bij Mbappé bezorgde. De vleugelspeler haalde uit met rechts en zag zijn uithaal wederom de verre hoek vinden. Neymar had niet veel later een fraaie actie in huis aan de linkerkant van het veld, raakte Neta Lavi eenvoudig kwijt en schoot vervolgens via Shon Goldberg raak, die het eigen doelpunt op zijn naam kreeg: 6-2. Tien minuten voor tijd maakte invaller Carlos Soler er op aangeven van Messi ook nog 7-2 van. Het schot van de Spanjaard vloog van een meter of zeventien beheerst de linkerhoek in. In de slotfase raakte Messi nog de lat.

Benfica - Juventus 4-3

Benfica brak in de zeventiende minuut de ban. Een voorzet van Enzo Fernándes vanaf links kwam terecht op het hoofd van Antonio Silva, die binnen kon koppen: 1-0. Dusan Vlahovic dacht even later voor de gelijkmaker te zorgen. De Serviër kopte binnen uit een hoekschop, waarna de scheidsrechter floot voor buitenspel. Dat bleek uit de beelden niet te kloppen, waardoor de 1-1 toch op het bord terechtkwam. Wel kreeg Moise Kean uiteindelijk het doelpunt op zijn naam, omdat hij het laatste zetje gaf. Lang kon Juventus niet van de gelijkmaker genieten. Via Fredrik Aursnes kwam de bal op de hand van Juan Cuadrado. De ploeg uit Lissabon kreeg een strafschop en benutte die in de persoon van João Mário: 2-1. Rafa Silva maakte er tien minuten voor rust 3-1 van. De Portugese creatieveling scoorde op aangeven van Mário via een fraaie hakbal bij de eerste paal.

Op aangeven van Alejandro Grimaldo maakte Silva zijn tweede van de avond. De Spanjaard bereikte Silva met een goede steekpass, waarna het voor de Portugees een simpele klus was om af te maken: 4-1. Arkadiusz Milik bracht de hoop bij Juventus terug, nadat de Pool een goede voorzet van Samuel Iling met links achter Odysseus Vlachodimos werkte. Met nieuwe hoop ging Juventus het restant van de wedstrijd in en dat leidde direct tot de 4-3 van Weston McKennie. De Amerikaans international ontving de bal uit de kluts, nadat de goed ingevallen Matías Soulé de bal nog niet in het doel kreeg. Silva kreeg vervolgens de kans om de wedstrijd af te maken, maar zijn inzet trof de paal. Aan de andere kant was Soulé bijzonder dicht bij de 4-4, maar de linkspoot, die met rechts moest schieten, zag zijn poging net naast de paal vliegen.