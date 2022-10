AC Milan haalt gigantisch uit en heeft nu uitstekende papieren in Groep E

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel

AC Milan heeft dinsdag een cruciale overwinning behaald in Groep E van de Champions League. De manschappen van Stefano Pioli wonnen met liefst 0-4 van Dinamo Zagreb en nemen daarmee plek twee in de poule in. Milan heeft volgende week minimaal een punt nodig thuis tegen Red Bull Salzburg, dat derde staat. Chelsea is dankzij winst tegen de Oostenrijkers (1-2), eerder op de avond, al zeker van groepswinst. Zagreb staat onderaan en kan alleen nog Europa League halen, maar heeft daarvoor een zege nodig op bezoek bij Chelsea.

AC Milan wordt geplaagd door blessureleed en moest tot overmaat van ramp ook de geschorste Fikayo Tomori missen. Matteo Gabbia kwam daarom centraal achterin naast Simon Kjaer te spelen. Charles De Ketelaere was op 10 de vervanger van Brahim Díaz, die geblesseerd uitviel tegen Monza (4-1 winst). Dinamo Zagreb switchte – als gebruikelijk dit seizoen in de Champions League – naar een formatie met drie centrumverdedigers.

Dit is wel een beetje gênant ??

Leão loopt zijn directe tegenstander er kinderlijk eenvoudig uit en daarna verdwijnt de bal op bijzondere wijze in eigen goal, 4-0! ??#ZiggoSport #UCL #DZGMIL pic.twitter.com/ZFJnnaI8nQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2022

In de levendige openingsfase waren de meeste kansen voor Milan. Olivier Giroud en Kjaer misten bij verschillende momenten uit een volley. Namens de Kroaten vuurde Robert Ljubicic een meter naast. De ban werd zes minuten voor rust gebroken door Gabbia, die een vrije trap van Sandro Tonali via een zweefkopbal tot doelpunt promoveerde: 0-1.

Milan had na rust weinig tijd nodig om het karwei af te maken. Rafael Leão dribbelde in de 49e minuut met het nodige fortuin dwars door de defensie van Zagreb, waarna de vleugelspits van dichtbij afdrukte: 0-2. Na een klein uur maakte Giroud er uit een strafschop 0-3 van, nadat Tonali was neergelegd door Ljubicic. Het was absoluut niet de avond van de verdediger, die tien minuten later een voorzet van Leão ongelukkig in eigen doel liep: 0-4.