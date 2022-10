Manchester City besluit na penaltymisser van Mahrez tot soort salonremise

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Borussia Dortmund en Manchester City zijn er dinsdag in een onderlinge confrontatie niet in geslaagd te scoren. De B-formatie van City die Josep Guardiola het veld in stuurde speelde bepaald niet groots en had de pech dat Riyad Mahrez een penalty miste. Dortmund was niet bij machte om de Engelse defensie in de problemen te brengen: 0-0. De kaarten in Groep G van de Champions League zijn geschud: Dortmund is dankzij het punt verzekerd van plek twee, terwijl City groepswinst bijschrijft. Sevilla is in dezelfde poule al zeker van de derde plaats nadat het eerder op de avond won van FC Kopenhagen (3-0).

Dat Manchester City voorafgaand al zeker was van overwintering, was af te zien aan de opstelling. Guardiola voerde liefst zes wijzigingen door ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (3-1 winst). Erling Braut Haaland startte wél, maar werd in de rust gewisseld. Aan de zijde van Dortmund veranderde Edin Terzic zijn elftal noodgedwongen op twee plekken: Emre Can en Thorgan Hazard vervingen Salih Ozcan en Raphaël Guerreiro. Donyell Malen viel in de 73e minuut in voor Karim Adeyemi.

In de eerste helft was vrijwel niets te beleven in het Signal Iduna Park. De aanvallen van Manchester City strandden voortdurend al in een vroeg stadium: de ploeg van Guardiola raakte voor rust slechts vijf keer de bal in het strafschopgebied van Dortmund, het laagste clubaantal in tweeënhalf jaar. Nathan Aké kwam met een kopbal uit een vrije trap nog wel dichtbij de openingstreffer, maar zag zijn inzet over gaan. De enige echte kans was aan de overzijde voor Youssoufa Moukoko, wiens intikker mislukte.

Guardiola wisselde tweemaal in de rust en zag zijn ploeg beduidend sterker aan de tweede helft beginnen. Riyad Mahrez werd na klein uur spelen neergelegd door Can, waardoor een penalty voor City volgde. Mahrez ging zelf achter de bal staan en moest toezien hoe Gregor Kobel zijn inzet uit de hoek tikte. Julian Álvarez had korte tijd later vanbinnen het strafschopgebied kunnen scoren, maar kon zijn schot niet voldoende naar de hoek sturen om Kobel te verrassen. Dortmund en City gingen in de slotfase niet echt meer voor een doelpunt, wetende dat 0-0 voor beide ploegen genoeg was om te overwinteren.