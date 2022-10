Verbeek schrikt van Ajax: ‘Daar kun je toch niet tevreden mee zijn?’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 22:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:08

Gertjan Verbeek is flink geschrokken van de houding van Ajax na de wedstrijden tegen Napoli in de groepsfase van de Champions League. Volgens de oefenmeester annex analist werd er in Amsterdam redelijk gelaten gereageerd op de nederlagen (1-6 en 4-2) tegen de Italianen. In de optiek van Verbeek hoort de lat bij Ajax veel hoger te liggen op het Europese toneel.

"Waar ik een beetje van geschrokken ben: ik vind dat Ajax de lat lager heeft gelegd. Ze leggen hem nationaal", zegt Verbeek dinsdagavond in de Champions League-uitzending van RTL7. "En als ik luister naar de kritiek na Napoli-uit, dan waren ze weinig kritisch naar zichzelf toe. Ze vonden dat ze eigenlijk wel goed hadden gespeeld, veel beter dan ervoor. Dat kon ook niet veel anders tegen Napoli. Ze waren eigenlijk tevreden. Ajax wil overwinteren en zich meten met de Europese top. Dan kun je toch niet tevreden zijn met een 4-2 nederlaag?", vraagt de analist zich hardop af.

"Dat is niet des Ajax. Bij Ajax moet de druk hoog zijn vind ik. Dan moet je de lat hoog leggen en de ambitie hebben om te overwinteren, ook al zit je in deze poule. En niet als het misgaat in deze poulen zeggen van: 'ja, het belangrijkste is dat we overwinteren in Europa en de derde plaats veiligstellen'. Dat is niet des Ajax", herhaalt Verbeek nog maar een keer. Volgens tafelgenoot Theo Janssen ligt het aan de manier van spelen van Ajax. "Ze willen altijd op een bepaalde manier drukzetten en vooruit voetballen, toch? En dat willen ze tegen iedere tegenstander doen."

"Maar ga tegen Liverpool alsjeblieft gewoon wat inzakken, vang ze op op de middenlijn en zet alles neer", geeft Janssen als advies mee aan Alfred Schreuder. "Ik hoop dat ze dat gaan doen. De lat is inderdaad wat lager gelegd en misschien kun je de lat voor deze wedstrijd ook wat lager leggen door te zeggen: 'de tegenstander is beter dan wij. We gaan compact spelen en kijken of we in de counter een resultaat kunnen halen'. Het drukzetten is echter moeilijk en met de achterste vier zal dat ook lastig blijven. En ook met dit middenveld trouwens", aldus Janssen.