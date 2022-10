‘Maaltijdbezorger’ krijgt straf te horen voor illegale veldbetreding in Volendam

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 22:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:01

De 'maaltijdbezorger' die zondag het veld betrad bij het duel tussen FC Volendam en sc Heerenveen (1-3) heeft twee boetes van in totaal 2450 euro ontvangen, zo meldt zakelijk directeur Richard de Weijze van Volendam aan de Leeuwarder Courant. Bovendien is het mogelijk dat de YouTuber, die zich voordeed als maaltijdbezorger, een landelijk stadionverbod krijgt. Het duel in Volendam, waar het op dat moment 1-1 stond, moest even worden stilgelegd.

De Weijze legt uit dat de YouTuber zijn stunt uithaalde omdat hij dergelijke opdrachten krijgt van zijn volgers. "Dit keer was dat: bezorg een pizza tijdens een wedstrijd van FC Volendam. Dat is voor hem zijn inkomstenbron. Nou, hij heeft zijn aandacht gehad, maar wij zijn echt niet blij met figuren die over de rug van het voetbal heen willen scoren." Dat is hem nu dus op een fikse boete komen te staan.

Op het illegaal betreden van het veld staat een boete van 2000 euro. De Weijze geeft aan dat de Noord-Hollandse club de betreffende persoon ook heeft aangemeld bij de KNVB, waar de voetbalbond een extra boete van 450 euro en een mogelijk stadionverbod voor de overtreder in petto heeft. "Hoe lang dat stadionverbod gaat duren? Dat moeten we nog even bekijken", stelt de zakelijk directeur. "Dit soort kwesties hebben we niet elke week aan de hand gelukkig. Maar meestal moet je dan denken aan een jaar."

De YouTuber zal bovendien moeten oppassen met het uitzenden van zijn gemaakte beelden. ESPN, dat de rechten bezit op wedstrijdbeelden in de Eredivisie, kan ervoor kiezen om op te treden indien de dader de gemaakte beelden uitzendt. "Iedereen mag tijdens de wedstrijd beelden maken", stelt De Weijze. "Maar dan uitsluitend voor privégebruik. Het is echter aan ESPN of zij hier tegen gaan optreden, als deze persoon de beelden daadwerkelijk publiceert en eraan gaat verdienen."