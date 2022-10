Chelsea plaatst zich voor knock-outfase na fraaie uithaal Havertz

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 20:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:59

Chelsea heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Graham Potter was de bovenliggende partij, hield het lang spannend, maar won toch van Red Bull Salzburg: 1-2. Namens Chelsea scoorden Mateo Kovacic en Kai Havertz, terwijl Junior Adamu de gelijkmaker verzorgde. Door de overwinning komt Chelsea op tien punten in Groep E, waarmee plaatsing voor de volgende ronde een feit is. Salzburg, dat zes punten heeft, zal met spanning kijken naar de wedstrijd tussen Dinamo Zagbreb en AC Milan.

Bij Salzburg begon aanvoerder Maximilian Wöber in de basis als linksback. Voor de voormalig Ajacied stond creatieveling Maurits Kjaergaard opgesteld, die samen met onder meer Luka Susic voor de aanvoer naar de spitsen moest zorgen. Voorin was geen plek ingeruimd voor Benjamin Sesko. De Sloveen, die volgend jaar naar RB Leipzig verkast, zag concurrenten Noah Okafor en Junior Adamu de spitsen van dienst zijn. Bij Chelsea was er wederom geen plaats voor Hakim Ziyech. Rechts op het middenveld kreeg Christian Pulisic de voorkeur, terwijl Raheem Sterling vanaf links startte. Pierre-Emerick Aubameyang en Kai Havertz waren de voorste pionnen van Potter.

De ploeg van de nog ongeslagen Potter komt op 0-1 voorsprong door en fraai doelpunt van Mateo Kovacic ???#ZiggoSport #UCL #SALCHE pic.twitter.com/Mre4VbvHkz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2022

De eerste kans viel in de tweede minuut. Centrale verdediger Bernardo wilde de bal terugkoppen op doelman Philipp Köhn, maar deed dat veel te zacht. Daardoor rook Kai Havertz zijn kans om de bal af te snoepen, maar kwam net tekort en raakte het gezicht van de Duitse doelman, die na een korte check weer verder kon. Na een kwartier spelen vond Susic ruimte voor een schot na een succesvolle dribbel, maar zijn schot ging over. Na 22 minuten spelen brak Chelsea de ban. Nadat Wöber de bal per ongeluk voor de voeten van Kovacic tikte, dacht de Kroaat niet na en pegelde hij met links het leer in de kruising: 0-1.

???????? ? Een prachtige uitbraak van Salzburg brengt de Oostenrijkers vroeg in de tweede helft op 1-1 ?? Doelpuntenmaker: Junior Adamu ?#ZiggoSport #UCL #SALCHE pic.twitter.com/QhEZH2EMzT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2022

Een paar minuten later leek Chelsea de marge naar twee te vergroten. Uit een hoekschop van Conor Gallagher wist Aubameyang een kopbal naar de verre hoek te plaatsen, maar Köhn was alert en tikte de bal nog net weg. Een vlotte aanval van Chelsea leidde even na een half uur spelen tot een volgende grote kans voor de Londenaren. Nadat de bal bij de volledig vrije Havertz kwam, passte de Duitser op Aubameyang. De spits leek alle tijd te hebben om op doel te schieten, maar wachtte te lang en zag Köhn redding brengen. Chelsea was veruit de bovenliggende partij, maar vergat de wedstrijd nog voor rust in het slot te gooien. Aubameyang probeerde het in de blessuretijd van de eerste helft nog in de korte hoek, maar stuitte wederom op uitblinker Köhn.

??????????????, Kai Havertz! ?? De Duitser drukt ???? + ? in en knalt het leer waanzinnig achter Philipp Köhn ??#ZiggoSport #UCL #SALCHE pic.twitter.com/gWP4zaETD7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2022

Salzburg kwam een paar minuten na rust tegen de verhoudingen in op gelijke hoogte. Een goede voorzet van Wöber belandde voor de voeten van Adamu, die vlak voor de neus van Kepa kon binnentikken: 1-1. Aan de andere kant was Aubameyang wederom dichtbij, maar kon hij nog net van de bal worden gegleden door een Oostenrijkse verdediger. In de 64e minuut was het aan de andere kant wel raak voor the Blues. Na goed voorbereidend werk van Pulisic op de rand van de zestien, rondde Havertz fraai met links via de onderkant van de lat af: 1-2. Invaller Sesko maakte zich even later los van Trevoh Chalobah en vuurde een schot af richting de verre hoek, waar Kepa nog maar net zijn hand achter kon zetten. In de slotfase lukte het de Oostenrijkers niet meer om tot hele grote kansen te komen. Ziyech mocht in de 88e minuut nog invallen.