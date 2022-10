‘Weghorst ziet Besiktas al na zeven maanden van trainer wisselen'

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Valérien Ismaël is naar verluidt niet langer de trainer van Besiktas. Journalist Sercan Dikme van A Spor meldt dat de Fransman en zijn (ex-)werkgever het eens zijn geworden over de ontbinding van zijn contract. Het ontslag van Ismaël hing al enige tijd in de lucht en van een definitieve breuk lijkt nu dus definitief sprake. Besiktas staat momenteel vijfde in de Süper Lig, al is de achterstand op koploper Fenerbahçe, dat ook een duel minder heeft gespeeld, met vier punten nog te overzien.

De coach is het nu eens geworden met Besiktas over de beëindiging van zijn tot medio 2027 lopende contract. Ismaël krijgt naar verluidt 450.000 euro mee, wat de helft is van wat zijn eigenlijke salaris tot het einde van het seizoen zou zijn. Als vervanger van de Fransman circuleren de namen rond van onder meer Sergen Yalçin, Riza Çalimbay en Senol Günes. Laatstgenoemde was tussen 2015 en 2019 al 198 wedstrijden trainer van Kara Kartallar en wist zowel in 2016 als 2017 kampioen van Turkije te worden.

Besiktas kende een uitstekend begin in de competitie met 13 punten uit de eerste vijf wedstrijden. Aan die ongeslagen status kwam vervolgens tegen Basaksehir (0-1 ) een einde, waarna er in de vijf wedstrijden die volgden in de Süper Lig slechts één keer werd gewonnen. Maandag ging Besiktas ondanks een vroege treffer van Wout Weghorst nog met 2-1 ten onder bij laagvlieger Hatayspor. Ismaël was sinds 25 maart dit jaar in dienst bij de topclub uit Istanbul. Na zijn aanstelling eind vorig seizoen kwam Besiktas uiteindelijk op een zesde plaats terecht, waarmee het zes punten tekort kwam om zich te plaatsen voor Europees voetbal.

Onder Ismaël was Weghorst verzekerd van een basisplaats. Ondanks dat de Oranje-international ruim een maand droog stond, maakte hij steevast de negentig minuten vol. De 47-jarige Ismaël werd na zijn succesvolle spelerscarrière in 2014 voor het eerst zelfstandig trainer bij 1. FC Nürnberg, waarna hij de eindverantwoordelijke was bij VfL Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK, Barsnley FC en West Bromwich Albion. Na zijn vertrek daar in februari 2022 werd Besiktas de maand daarop de volgende werkgever van Ismaël.