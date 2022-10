Emir van Qatar haalt uit in tv-toespraak: ‘Ongekende lastercampagne’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 18:45 • Rian Rosendaal

De emir van Qatar is de forse en aanhoudende kritiek op de toewijzing van het naderende WK aan Qatar meer dan beu. Tamim bin Hamad Al Thani spreekt dinsdag in een televisietoespraak zelfs van een 'ongekende lastercampagne'. Volgens het staatshoofd van de WK-organisator worden er stelselmatig leugens naar buiten gebracht over de organisatie van de eindronde die volgende maand van start gaat.

"Het is begonnen toen bekend werd dat wij het WK mogen organiseren. We krijgen niet alleen veel kritiek te verduren, maar ook met de nodige verzinsels", zo laat de emir in duidelijke bewoordingen weten tijdens zijn toespraak van dinsdag. "In sommige gevallen was het zelfs laster. Soms is de kritiek positief en constructief, maar nu lijkt het dat de campagne zich blijft voorzetten en zelfs uitbreidt. Er wordt bovendien met dubbele standaarden gewerkt."

Tamim bin Hamad Al Thani weet dat de felle kritiek niet zal verstommen, nu het WK in aantocht is. Er was onlangs bijvoorbeeld ophef over de behandeling van de lhbti-gemeenschap in Qatar. Volgens diverse mensenrechtenorganisaties zijn verschillende mensen uit die gemeenschap zonder aanklacht gearresteerd en vervolgens mishandeld. Het grootste kritiekpunt gaat echter over de omstandigheden waarin gastarbeiders moeten werken. The Guardian wist te melden dat 6.500 gastarbeiders zijn omgekomen tijdens de bouw van de stadions en hotels voor het WK.

Er is daarnaast onenigheid over compensatie voor de arbeiders, terwijl er ook geluiden zijn dat er sprake is van omkoping bij de toewijzing van het WK aan Qatar. De emir rept in zijn rede over 'achterhaalde kritiek' en 'verzinsels', zonder daarbij in detail te treden. Tamim bin Hamad Al Thani benadrukt dat Qatar er alles aan doet om de omstandigheden voor de gastarbeiders te verbeteren en dat zijn land altijd te goeder trouw heeft gehandeld in de afgelopen jaren.