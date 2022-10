Personele problemen bij Liverpool zorgen voor opluchting aan Ajax-zijde

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 17:59 • Guy Habets • Laatste update: 18:06

Thiago Alcântara is woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid niet van de partij wanneer Liverpool het in Champions League-verband opneemt tegen Ajax. De Spaanse middenvelder, die in de heenwedstrijd op Anfield nog een plaag was voor de Amsterdammers, is geblesseerd en was niet aanwezig op de laatste training. Dat maakt de kans klein dat hij woensdagavond kan spelen.

De ziekenboeg van Liverpool is wel leeggestroomd. Darwin Núñez, Naby Keïta and Ibrahima Konaté waren allen van de partij en kunnen spelen tegen Ajax, maar dat lijkt niet te gelden voor Thiago. De Spaanse spelmaker stond niet op het trainingsveld en dat is een opluchting voor de formatie van trainer Alfred Schreuder. Thiago was op Anfield immers degene die de Ajacieden constant in verlegenheid bracht door tussen de linies aanspeelbaar te zijn en ploeggenoten op gevaarlijke plekken aan te spelen.

Afgelopen weekend was Thiago ook niet van de partij in de uitwedstrijd bij Nottingham Forest en die werd prompt met 1-0 verloren. Toen stonden Curtis Jones en Fabinho als controleurs opgesteld. Manager Jürgen Klopp heeft met Jordan Henderson en Alex Oxlade-Chamberlain nog twee spelers die op die positie uit de voeten kunnen en heeft dankzij de terugkeer van Núñez ook voorin weer wat mogelijkheden. Sinds het geblesseerd wegvallen van Diogo Jota had de Duitse trainer weinig meer te kiezen.

Aan Amsterdamse zijde is er ook goed nieuws vanuit de ziekenboeg. Zo kunnen Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Edson Álvarez 'gewoon' hun opwachting maken tegen Liverpool. Taylor en Rensch kampten de afgelopen weken met blessureleed, maar zijn op tijd hersteld en ook Álvarez is weer fit. De Mexicaan viel tegen RKC Waalwijk (1-4 winst) nog uit vanwege ziekte. Alleen Ahmetcan Kaplan, die met een vervelende kniekwetsuur kampt, zit voorlopig nog in de lappenmand.