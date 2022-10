‘Alfred Schreuder had het thuis echt geoefend, dat kon je zo zien’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 16:32 • Guy Habets

Wesley Sneijder werd niet verrast door de tirade die Alfred Schreuder ruim een week geleden afstak na de met 7-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. De Ajax-trainer richtte zijn pijlen op mensen 'die er geen verstand van hadden' en een mening hadden over de manier waarop Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Schreuder, zijn steentje bijdroeg tijdens de drukke transferperiode van de afgelopen zomer. Daar had Sneijder eerder al opmerkingen over gemaakt.

Toch voelde de recordinternational van Oranje zich niet aangesproken door Schreuder. "Hij heeft niemand direct benoemd, toch?", zei Sneijder maandagavond tijdens Veronica Offside. "Volgens mij waren er wel meer mensen, journalisten van De Telegraaf bijvoorbeeld, die dat zeiden. Ik heb toen ook gezegd dat het mijn mening was en dat het iets was was ik had gehoord. Ik heb niet gezegd dat het feiten waren, want ik ben er niet bij geweest. Het was van horen zeggen, maar wel van een betrouwbare bron."

De felle reactie van de trainer van Ajax verbaasde Sneijder niet. "Natuurlijk gaat hij niet zeggen dat hetgeen wat De Telegraaf of Wesley Sneijder zegt, dat dat waar is. Dit is een logische reactie van Alfred. Je kon alleen wel zien dat het van tevoren bedacht was. Dit was een beetje gemaakt. Hij zal het wel met zijn zaakwaarnemer hebben overlegd. Ze hadden het echt geoefend thuis, dat kon je zo zien."

Schreuder gaf enkele dagen na de bewuste persconferentie toe dat hij inderdaad bedacht had om van zich af te bijten en dat hij zijn plannen met iemand had besproken. De trainer van Ajax wilde niet zeggen met wie. De Amsterdammers zijn momenteel in voorbereiding op de Champions League-thuiswedstrijd tegen Liverpool, waarin om de laatste kans op overwintering in het miljardenbal wordt gestreden. Ajax heeft een overwinning met tenminste twee goals verschil nodig om kans te houden.