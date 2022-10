Bosschaart zou twee Ajacieden ‘nog wel eens willen raken’: ‘Veel te goed’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 15:37 • Laatste update: 15:51

In de serie Ex on the Pitch komen twee ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de zevende aflevering is het de beurt aan Glenn Helder en Pascal Bosschaart, die samen spelen bij vriendenteam FC De Rebellen.

Door Jelle Kusters & Bart D'Hanis

Pascal Bosschaart speelde tijdens zijn carrière voor onder andere ADO Den Haag, FC Utrecht en Feyenoord. De cultfiguur werd vooral bekend door zijn spijkerharde manier van spelen, terwijl hij vroeger juist als aanvaller speelde. “Ik was niet zo snel als Glenn maar ik had wel een redelijke actie. Uiteindelijk ben ik toch maar verdediger geworden, ondanks dat ik best een goaltjesdief was.” Dat Bosschaart vroeger een doelpunt kon maken, is niet terug te zien in de statistieken. De huidige assistent-trainer van SC Cambuur speelde meer dan driehonderd wedstrijden in de Eredivisie, maar wist daarin geen enkel doelpunt te maken. Zelfs niet toen het hem wel heel makkelijk werd gemaakt.

“We speelden thuis tegen FC Groningen. Het was mijn laatste wedstrijd in Nederland", blikt Bosschaart terug op het bewuste moment in 2004. "Ik mocht die wedstrijd alles nemen en we kregen zowaar een penalty. Roy Beukenkamp stond op doel bij Groningen en hij gunde mij een goal, dus hij wees met zijn hoofd naar de rechterhoek. Ik schoot de bal daar dus, maar hij bedoelde: Ik ga die hoek in. De strafschop ging mis.” Het enige doelpunt uit zijn carrière zou Bosschaart uiteindelijk bij Sydney FC maken, de club die hij diende na zijn dienstverband bij ADO.

Wie in zijn carrière wel regelmatig een doelpunt wist te maken, is Glenn Helder. De aanvaller schopte het via Sparta Rotterdam en Vitesse zelfs tot Engelse grootmacht Arsenal. In Engeland verloor Helder zichzelf aan het gokken. “Het was heel dom, achteraf gezien zou ik het nooit gedaan hebben. Je mag genieten van geld, maar dit was gewoon overdreven. Als ik terug kon in de tijd, had ik al m’n tanden uit m’n eigen mond geslagen. Mensen vragen vaak aan mij: Wat zou je doen als je alles over kon doen? Waarop ik altijd zeg: ‘Alles op zwart!'"

Pranks

Bosschaart geeft aan de ‘voetbalhumor’ het meest te missen uit zijn tijd als profvoetballer. “Vroeger had je geen telefoons en veel minder social media. Je kon dus veel meer flikken bij elkaar. Zo heb ik een keer in de schoenen van de technisch directeur gescheten. Dat zijn mooie dingen, maar die gebeuren niet meer”, aldus Bosschaart. Helder sluit zich daar volledig bij aan. “Nee, dat gebeurt niet meer, er zijn te veel telefoontjes. Ik ben blij dat die er in mijn tijd niet waren, anders had ik nog steeds vastgezeten”, lacht Helder.

Bosschaart is tegenwoordig werkzaam bij Cambuur. Tijdens de afwezigheid van trainer Henk de Jong won hij met 3-0 van PSV. Na die spectaculaire overwinning had Bosschaart een tip voor de rest van de avond aan zijn spelers: drinken, kotsen, drinken, kotsen. “Ze hebben er helaas geen gebruik van gemaakt. Dat was in mijn tijd wel anders. Voor de wedstrijd stapten we niet, maar we gingen doordeweeks regelmatig de stad in.” Helder was tijdens zijn loopbaan ook niet vies van een avondje stappen. “Ik ken spelers, ze zitten niét in deze ruimte, die wel eens hebben gestapt op een dag voor de wedstrijd. Ik ga geen namen noemen, maar ik ken ze zeker”, grapt Helder.

Niet alleen in de kroeg, maar ook op het veld werd Bosschaart af en toe helemaal dronken gespeeld. Zo noemt hij desgevraagd drie spelers die hij graag nog eens doormidden zou willen zagen. “Angulo, daar speelde ik met Jong Oranje tegen. Hij poortte me in één actie drie keer. Die zou ik nog wel eens willen raken, net als Litmanen. Hij was niet te raken. Hij was echt veel te goed. Als laatste ga ik voor Jesper Grønkaer. Hij was echt veel te snel voor mij."