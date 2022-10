Unibet: een odd van 4.40 (!) voor openingsgoal Robert Lewandowski!

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 15:34 • Rian Rosendaal

Barcelona heeft een overwinning nodig om overwintering in de Champions League als doelstelling te behouden. Het zal nog een zware kluif worden, want woensdagavond komt koploper Bayern München, dat reeds geplaatst is, op bezoek in het Spotify Camp Nou. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Europese kraker tussen Barcelona en Bayern.

De Catalanen gingen anderhalve maand geleden nog met 2-0 onderuit tegen der Rekordmeister uit München. Er werd daarna in het miljardenbal ook verloren van Internazionale (1-1) en in een spectaculair duel op eigen veld wist Barcelona een punt (3-3) te pakken tegen de Italianen. Xavi zag zijn ploeg met 3-1 verliezen van Real Madrid, maar door twee opeenvolgende zeges nadien bedraagt de achterstand op de koploper uit de Spaanse hoofdstad slechts drie punten.

Zie jij Barcelona ditmaal wel winnen van Bayern München? De quotering voor een thuiszege staat op 2.35!

Bayern pakte in de Champions League de volle buit: twaalf punten uit vier wedstrijden. In de Bundesliga is de ploeg van trainer Julian Nagelsmann een stuk wisselvalliger gebleken, met onder meer viermaal een gelijkspel. Dankzij drie zeges op rij is de weg omhoog ingezet en het verschil met koploper 1. FC Union Berlin is nog maar een punt. Voor nu echter telt alleen de confrontatie in en tegen Barcelona.

Denk jij dat Bayern München ook in Barcelona wint? De quotering hiervoor staat op 2.90!

Alle ogen zullen woensdagavond gericht zijn op Robert Lewandowski, jarenlang de topschutter van Bayern. De Poolse ster van Barcelona staat op vijf doelpunten in de Champions League en twaalf in LaLiga. De Catalaanse grootmacht heeft zijn doelpunten nodig om verder te komen. De ontmoeting tussen beide topclubs begint woensdagavond om 21.00 uur.

Zie jij Lewandowski de score openen tegen Bayern München? De quotering hiervoor is 4.40!

