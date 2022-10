Depay zit weer niet bij selectie van Barça; race tegen de klok dient zich aan

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 15:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:33

Memphis Depay ontbreekt in Barcelona's selectie voor het Champions League-duel met Bayern München van woensdagavond. Trainer Xavi maakte dinsdagmiddag zijn namen bekend en de Oranje-international is nog niet hersteld van zijn hamstringblessure. Het wordt voor de spits een race tegen de klok om fit te geraken en om nog speelritme op te doen voordat het WK in Qatar begint. Barcelona wil namelijk niks overhaasten en gaat extreem voorzichtig met hem om.

In het Nations League-duel met Polen (2-0 winst) op 23 september viel Depay vroeg in de tweede helft uit met een hamstringblessure. Daarna speelde hij geen minuut meer. Barcelona is extreem voorzichtig met de spits omdat hij volgens el Mundo Deportivo al een kleine terugval heeft gehad. Met het oog op het WK in Qatar is de voorzichtigheid slecht nieuws voor Depay, van wie eerder werd gedacht dat hij ruim op tijd fit zou zijn voor het treffen met der Rekordmeister.

Om een nieuwe terugval te voorkomen, hebben Xavi en zijn technische staf ervoor gekozen om Depay in alle rust en zonder haast te laten herstellen. Dit overigens met goedkeuring van de speler zelf. Barcelona speelt, inclusief de kraker tegen Bayern, echter nog maar vijf wedstrijden tot aan het WK en dus dringt de tijd voor de nummer drie op Oranje’s topscorerslijst.

De Catalanen spelen woensdagavond om 21.00 uur tegen Bayern en moeten winnen om nog uitzicht te houden op de volgende ronde van de Champions League. Zij zijn echter afhankelijk van Internazionale, dat om 18.45 uur al aantreedt tegen Viktoria Plzen. Als de Italianen winnen, dan weet Barcelona al voor de aftrap dat hun kans op de volgende ronde is verkeken.