Pasveer krijgt de lachers op zijn hand: ‘Die speelt morgen bij Ajax, haha!’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 15:15 • Guy Habets • Laatste update: 15:30

Sébastien Haller werkt bij Ajax een paar dagen aan zijn herstel. De spits van Borussia Dortmund, die deze zomer de Johan Cruijff ArenA verruilde voor het Signal Iduna Park en even daarna te horen kreeg dat er een tumor in zijn teelbal was geconstateerd, vroeg of hij voor even terug kon keren in Amsterdam en kreeg daarvoor de kans van Ajax. Remko Pasveer benutte op de persconferentie de vraag over Haller om een grapje te maken.

Joep Schreuder, verslaggever namens de NOS, stelde dat hij vroeg aanwezig was in Amsterdam en toen constateerde dat Haller ook op de club was. Op dat moment zag Pasveer, die naast trainer Alfred Schreuder zat tijdens de persconferentie, zijn kans schoon. "Die speelt morgen bij ons mee, haha", zei de doelman, waarna ook de oefenmeester van Ajax een glimlach niet kon onderdrukken. "Dan krijgen we wel een nieuwe spitsendiscussie", reageerde de verslaggever.

Vervolgens reageerde trainer Schreuder serieus op de vraag. "Sébastien heeft aan ons gevraagd of hij hier kon komen trainen, aangezien hij een paar dagen in Amsterdam aan het revalideren is", zo maakte de oefenmeester duidelijk. "Dan is het natuurlijk prachtig dat hij even bij ons kan zijn en op een ander veld kan werken aan zijn herstel."

Haller, die in januari 2021 van West Ham United naar Ajax verkaste, kwam in zijn eerste half jaar in Amsterdamse dienst tot zestien doelpunten en voegde daar in het seizoen 2021/22 nog eens 34 goals aan toe. In Dortmund heeft de Ivoriaans international zich nog niet kunnen laten zien, omdat er een tumor in zijn teelbal werd aangetroffen en Haller chemobehandelingen moest ondergaan. Het is nog niet duidelijk wanneer de sterke spits zijn rentree kan maken tijdens een officiële wedstrijd.