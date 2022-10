Gesprek met Erik ten Hag leidt tot terugkeer van Cristiano Ronaldo

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 14:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:53

Cristiano Ronaldo keert terug in de selectie van Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano op Twitter. Uit beelden op de sociale kanalen van de club was te zien dat de Portugees vandaag weer meetrainde met het eerste elftal, ter voorbereiding op de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Sheriff Tiraspol. Trainer Erik ten Hag heeft dinsdagochtend met de sterspeler gesproken en liet hem daarna terugkeren in de selectie.

Eerder meldde The Athletic al dat Ten Hag een gesprek zou hebben gepland met Ronaldo. Om terug te keren bij de groep moest de aanvaller wel water bij de wijn doen. Naar verluidt diende hij te accepteren dat hij geen vaste basisspeler meer zal zijn. Als dat geen probleem was voor Ronaldo, zou hij zijn plekje in de selectie weer terugkrijgen.

Vorige week weigerde Ronaldo tijdens de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) in te vallen. Ten Hag liet hem lang warmlopen en toen de coach hem aan het eind van de wedstrijd wilde laten invallen, weigerde de aanvaller. Vervolgens beende hij ook nog eens boos weg. Dat was voor Ten Hag de reden om de aanvaller uit de selectie te zetten.

Marco van Basten liet afgelopen maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport weten dat Ten Hag anders met Ronaldo om had moeten gaan. De oud-wereldspits begreep dat Ronaldo zich tijdens de topper tegen Tottenham Hotspur in zijn ego gekrenkt voelde door de manager van Manchester United. "Zo ga je niet met een grootheid om", aldus Van Basten.