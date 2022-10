Elftal van de Week: ‘Potentiële Feyenoord-doelman’ blinkt uit met record

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:10

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Vrijdag, zaterdag en maandag werd de twaalfde speelronde afgewerkt. De spelers van Heracles Almelo maakten daarin de beste indruk, daar zij met drie spelers hofleverancier zijn. NAC Breda en Jong PSV leveren twee spelers af.

Justin Hoogma, Marco Rente en Marko Vejinovic zijn de Heraclieden die deze week onderdeel uitmaken van het Elftal van de Week in de Keuken Kampioen Divisie. Namens NAC Breda kunnen Ezechiel Banzuzi en Jort van der Sande op een uitverkiezing rekenen, terwijl Sávio en Mathijs Tielemans opvielen bij Jong PSV in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Het was voor de Eindhovenaren een evenaring van de grootste overwinning ooit in de Keuken Kampioen Divisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Het doel wordt deze week verdedigd door Thijs Jansen. De huurling van Feyenoord hield de nul en verrichtte acht reddingen namens TOP Oss tegen Roda JC (3-0), een persoonlijk record voor de twintigjarige doelman. Jarne Steuckers staat na zijn twee goals tegen FC Den Bosch (3-1) op vijf goals en zes assists dit seizoen. Gemiddeld was de middenvelder van MVV Maastricht eens per 82 minuten bij een doelpunt betrokken. Bij NAC was Van der Sande twee keer trefzeker uit twee schoten. De laatste keer dat hij twee keer wist te scoren was een jaar geleden, ook tegen FC Dordrecht.

Jansen zei vrijdag in gesprek met ESPN een potentiële Feyenoord-doelman in zichzelf te zien. "Ik denk dat dit de beste wedstrijd uit mijn carrière was. Dit is waar ik naar gezocht heb de afgelopen wedstrijden", blikte de uitblinker terug op zijn prestatie. "Je wilt belangrijk zijn voor de ploeg en dat is gelukt. Ik geloof dat er een potentiële Feyenoord-keeper in mij zit en daar ga ik ook voor. Daar werk ik hard voor en daar heb ik dit soort wedstrijden voor nodig."

Elftal van de Week: Jansen (TOP Oss), Dekker (VVV-Venlo), Rente (Heracles Almelo), Hoogma (Heracles Almelo), Woudenberg (Willem II), Steuckers (MVV Maastricht), Tielemans (Jong PSV), Vejinovic (Heracles Almelo), Banzuzi (NAC Breda), Van der Sande (NAC Breda), Sávio (Jong PSV).