Peter Bosz duikt na ontslag bij Lyon op bij voormalig werkgever

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 12:26 • Guy Habets

Peter Bosz heeft dinsdag zijn gezicht laten zien bij Heracles Almelo. De oefenmeester, die onlangs werd ontslagen bij Olympique Lyon, kwam bijpraten met wat oude bekenden en aanschouwde de training van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie op Erve Asito. Dat blijkt uit beelden van TC Tubantia.

Bosz was tussen 2004 en 2006 hoofdtrainer in Almelo en heeft, na zijn ontslag in Frankrijk, de tijd gevonden om bij te praten met wat oude bekenden. Vooral met Hendrie Krüzen, die Bosz gedurende zijn loopbaan vaak bijstond als assistent, zal de oefenmeester wel even gezeten hebben. De twee zijn door de jaren heen naast collega's ook goede vrienden geworden. Krüzen werkte onder meer samen met Bosz bij Ajax en Borussia Dortmund en keerde afgelopen zomer terug in Almelo.

Aandachtig toeschouwer bij Heracles. Peter Bosz zoekt tijdens de herfstvakantie oude bekenden op. pic.twitter.com/N0swGBVPqu — ralph blijlevens (@ralphblijlevens) October 25, 2022

Na zijn ontslag bij Lyon gonsde het meteen van de geruchten rond Bosz, die bij diverse clubs aan de slag zou kunnen. VfB Stuttgart en Wolverhampton Wanderers maakten naar verluidt hun interesse kenbaar bij de coach uit Apeldoorn, maar van een snelle rentree is het niet gekomen. De Duitsers gaan voorlopig door met interim-trainer Michael Wimmer, terwijl Wolves in zee lijkt te gaan met Nuno Espírito Santo.

Een dienstverband bij Heracles lijkt ook uitgesloten voor Bosz, aangezien de formatie uit Almelo onder trainer John Lammers de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie is. Uit de eerste twaalf wedstrijden verzamelde Heracles al 28 punten en daarmee staat het twee punten voor op PEC Zwolle, dat tweede staat. Het gat met plek drie, die geen recht meer geeft op directe promotie en momenteel bezet wordt door het verrassend goed presterende MVV, is vier punten.