Zinédine Zidane ‘evenaart The Queen’ en hint op snelle terugkeer als trainer

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 12:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:49

Afgelopen maandag werd er een nieuw wassen beeld van Zinédine Zidane onthuld in het Musée Grévin in Parijs. De legendarische middenvelder was daar zelf bij aanwezig en liet desgevraagd weten dat hij dicht bij een nieuwe trainersklus is. Sinds zijn vertrek bij Real Madrid in mei 2021 zit de Fransman zonder werk.

In het bijzijn van zijn echtgenote werd gevraagd naar zijn toekomst. Zijn antwoord verried dat hij binnenkort wellicht weer langs de lijn zal staan. “Of ik het trainersvak mis? Nee, dat niet, maar ik sta er niet ver vanaf. Ik wacht echter nog even, nog een beetje. Binnenkort, binnenkort, maar nu genieten we nog even”, zo luidde zijn mysterieuze antwoord.

Het was overigens de derde keer dat er een wassen beeld van Zidane in het museum werd geplaatst. Het eerste beeld werd gemaakt in 1999, een jaar na zijn twee doelpunten in de WK-finale van 1998. Het tweede volgde in 2009. Met een nieuw, derde beeld is Zidane de enige, naast oud-president Charles de Gaulle en de onlangs overleden Queen Elizabeth II van Engeland, wiens standbeeld drie of meer keer werd vernieuwd.

Afgelopen zomer gaf Zidane een interview met L'Équipe ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Daarin maakte hij er geen geheim van geïnteresseerd te zijn in het Franse bondscoachschap. Deze functie wordt al sinds juli 2012 met veel succes door Didier Deschamps bekleed. Onder zijn bewind wonnen de Fransen het WK van 2018, werden zij tweede op het EK van 2016 achter Portugal en werd de Nations League gewonnen in het seizoen 2020/21.

De trainerscarrière van Zidane beperkte zich tot nu toe enkel nog maar tot een dienstverband bij Real Madrid. Eerst als assistent bij het eerste, daarna als trainer van Real Madrid Castilla en later, tijdens twee periodes, leidde hij het vlaggenschip. Met de Madrilenen won hij twee landskampioenschappen en drie Champions Leagues. De Supercopa de España, UEFA Super Cup en de wereldbeker voor clubteams werden tweemaal binnengesleept.