Ajax kan in januari gigantisch bod uit Barcelona verwachten

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 11:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:40

Barcelona wil in januari een poging wagen om Edson Álvarez over te nemen van Ajax. Dat meldt Sport dinsdagochtend. De Mexicaan wordt gezien als de potentiële opvolger voor Sergio Busquets, wiens contract in Barcelona volgend jaar juni afloopt. De transfersom die Ajax verlangt, naar verluidt ruim vijftig miljoen euro, zou echter wel een struikelblok kunnen vormen voor de Catalanen.

Barcelona wil in de winterse transferwindow een speler aantrekken voor de pivote, een controlerende middenvelder. Álvarez zou bij Blaugrana hoog op het lijstje staan. Normaliter is de positie op 6 weggelegd voor Busquets, maar hij heeft zijn contract nog altijd niet verlengd. Volgens geruchten wil de Spaans international volgend jaar zomer de overstap maken naar Inter Miami FC. Het zou een van de redenen zijn waarom Busquets zijn contract nog niet heeft verlengd.

Omdat Ajax een transfersom verlangt die Barça veel te gortig is, naar verluidt meer dan vijftig miljoen euro, kijken ze in Catalonië ook al naar alternatieven voor de Mexicaan. Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers wordt daarbij gezien als belangrijkste target. De Portugees is een goedkoper alternatief en zou zodoende topfavoriet zijn.

Afgelopen zomer verwees Ajax een bod van bijna vijftig miljoen euro van Chelsea op Álvarez naar de prullenbak. Sport denkt zodoende dat Barcelona een hoger bod dan dat van de Londenaren moet neerleggen, willen zij El Machin inlijven. Behalve Álvarez en Neves worden ook Martín Zubimendi (Real Sociedad), Enzo Fernández (Benfica) en Ibrahim Sangaré (PSV) genoemd als mogelijke kandidaten.