MVV loopt toptransfer ‘mis’ door wereldwijde WhatsApp-storing

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 10:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

WhatsApp kampt dinsdagochtend met een wereldwijde storing. Het platform heeft wereldwijd twee miljard gebruikers, die massaal hinder ondervinden bij het ontvangen en versturen van berichtjes. MVV Maastricht haakt op ludieke wijze in op de storing door een screenshot te delen van een gesprek met Erling Braut Haaland. De sterspeler geeft aan graag de overstap te maken naar de Keuken Kampioen Divisie, maar wil binnen vijf minuten antwoord. Wat volgt is de storing. 'Hebben wij weer', Twittert MVV.