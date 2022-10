Ricardo Moniz bindt strijd aan met racisme na oerwoudgeluiden in Hongarije

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 10:41 • Paul Jeursen

Trainer Ricardo Moniz kreeg afgelopen zaterdag een rode kaart, nadat hij het veld had betreden om zijn spelers van het veld te halen. De trainer van Zalaegerszegi TE kon het niet verkroppen dat de supporters van tegenstander Honvéd continu apengeluiden maakten. Eerder kreeg Moniz’ club ook al te maken met twee racisme-incidenten. Het incident van afgelopen zaterdag was de spreekwoordelijke druppel. Moniz is er helemaal klaar mee en wil desnoods naar de UEFA of de Hongaarse premier Viktor Orban stappen.

"Ik maakte het voor de tweede keer in vier dagen mee, dat was voor mij reden genoeg om het veld in te stappen", vertelde Moniz tegenover de NOS. "Ik had de vierde official gewaarschuwd dat de oerwoudgeluiden moesten stoppen. Hij vertelde dat hij niets had gehoord en hetzelfde gold voor de scheidsrechter en de trainer van de tegenstander. Het is altijd hetzelfde hier, heel selectief allemaal.”

Moniz kreeg al eerder met racisme in een voetbalstadion te maken. Als trainer van Excelsior hoorde hij hoe zijn speler Ahmad Mendes Moreira in 2019 racistisch werd bejegend door supporters van FC Den Bosch. Toen gebeurde er volgens hem te weinig. "In 2019 is er niet tegen opgetreden. Iedereen praat erover en doet interessant. Dat was allemaal voor de bühne. Er is toen niemand vervolgd, er is niets gebeurd."

Moniz stapte in de verloren thuiswedstrijd tegen Honvéd (0-2) uiteindelijk als enige van het veld. Als de spelers zijn voorbeeld hadden gevolgd, kon dat Zalaegerszegi TE namelijk op een puntenstraf komen te staan. “Ik wilde de club niet schaden, dus ben ik alleen naar binnen gegaan. We zijn ook nog in de race voor Europees voetbal”, verklaarde hij. Of zijn actie daadwerkelijk zin heeft gehad weet Moniz niet. “Mensen willen soms dingen niet horen, daarom ben ik hier nu zo extreem in. Ik ben keihard. Al moet ik deze strijd alleen aangaan, het interesseert mij niets. De scheidsrechter had die geluiden moeten elimineren door zelf het veld af te gaan. Dat gaat mij te ver en ik ben er klaar mee."

De oefenmeester heeft nog geen idee wat de Hongaarse voetbalbond voor straf voor hem in petto heeft inzake zijn rode kaart. “Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Als die rode kaart blijft staan? Dat ga ik niet accepteren. Dan stap ik naar de UEFA. Het is klaar.” Ook wil Moniz de racismezaak bij premier Orban neerleggen. De Hongaarse voetbalbond heeft in een verklaring op Twitter alle racistische uitingen veroordeeld en liet weten een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de incidenten tijdens Zalaegerszegi TE - Honvéd.