Carrick begint na interim-klus bij United aan eerste karwei als hoofdtrainer

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Middlesbrough heeft Michael Carrick aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo maakt de club bekend. De voormalig speler van Manchester United en Tottenham Hotspur begint daarmee aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Carrick had vorig jaar drie wedstrijden de leiding bij United na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer. Ook werkte hij bij the Mancunians samen met José Mourinho.

Carrick trad in 2018 toe tot de technische staf van United en werkte sindsdien met verschillende toptrainers samen. Bij Middlesbrough, de nummer 21 van de Championship, moet hij degradatie zien te voorkomen. "Middlesbrough was de eerste professionele club waar ik als negenjarige jongen voor speelde, dus het is een heel speciaal gevoel om hier terug te zijn als hoofdcoach", laat de Engelsman weten op de clubsite. "Ik ben zelf opgegroeid in het noordoosten en ben me volledig bewust van wat voetbal voor mensen betekent. Het is een voorrecht om deze rol te vervullen."

Middlesbrough-voorzitter Steve Gibson zegt verheugd te zijn met de komst van Carrick. "We hadden een aantal namen voor de vacature geïdentificeerd. Daar hebben we ook mee gesproken. We zijn van iedereen onder de indruk geraakt, maar Michael was de beste kandidaat. Michael heeft dezelfde waarden als de club en we zitten erg op één lijn in onze ambities. We zien hem als de perfecte match voor ons en hij gelooft dat dit de juiste club op het juiste moment is."

Carrick kreeg na zijn actieve voetbalcarrière een plek in de technische staf van Mourinho, met wie hij samenwerkte tot diens vertrek in december 2018. Vervolgens werkte hij als assistent van Solskjaer. Na het vertrek van de Noor vorig jaar nam Carrick het stokje voor drie wedstrijden over als interim-manager. Daarin bleef bij ongeslagen tegen Villarreal, Arsenal en Chelsea. Carrick volgt bij Middlesbrough interim-trainer Leo Percovich op, die begin deze maand werd aangesteld na het ontslag van Chris Wilder. Laatstgenoemde eindigde vorig jaar als zevende met Boro.