‘Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zou hem niet meenemen naar het WK’

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:55

Bij Rondo is maandagavond met een kritische blik naar de voorselectie van het Nederlands elftal gekeken voor het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal maakte afgelopen vrijdag zijn voorlopige keurkorps bekend en moet nog dertien spelers teleurstellen. De discussie over welke spelers wel en niet naar het mondiale eindtoernooi moeten is dan ook in alle hevigheid losgebarsten. Als het aan Jan van Halst ligt, blijft Xavi Simons in ieder geval thuis.

Van de in totaal 39 spelers in de voorselectie mogen er maximaal 26 overblijven. Meest opvallende naam in de voorlopige schifting is Micky van de Ven. De verdediger speelt dit seizoen alles bij VfL Wolfsburg, maar maakte nog nooit zijn opwachting in Oranje. "Het is leuk dat hij de gelegenheid krijgt, maar het geeft wel aan dat Van Gaal zorgen heeft over de verdedigers", stelt Van Halst. "Ik denk dat hij ook wel twijfelt over De Vrij en Matthijs de Ligt. Moeten die hangend op rechts? En hoe moet het dan centraal worden opgelost? Ik denk dat hij daar 's nachts wel wakker van ligt."

Youri Mulder verbaast zich vooral over het aantal debutanten in de selectie. "Wat mij opviel was dat van deze groep zo'n zeven spelers nog nooit voor Oranje zijn uitgekomen", aldus de analist. "Jeremie Frimpong, Pascal Struijk, Van de Ven, Sven Botman, Mitchel Bakker, Simons, Brian Brobbey (en Andries Noppert, red.). Ik weet bijvoorbeeld niet of er plek is voor Simons. Hij wil alle posities dubbel bezet hebben, maar dan kan hij er van de aanvallers maar één extra meenemen. Dan moet je kiezen wie de meeste goals maakt." Als het aan Van Halst ligt, blijft Simons thuis. "Ik durf het bijna niet te zeggen na de hele hype die is ontstaan, maar ik zou hem niet meenemen."

Marco van Basten zou Luuk de Jong meenemen als pinchhitter. "Daarnaast wil je een speler meenemen als Noa Lang of Arnaut Danjuma", aldus de voormalig bondscoach. "Je wil sowieso alle posities dubbel bezet hebben. Gakpo zou eventueel ook op een van de twee posities voorin kunnen. Dat zijn spelers die je op meerdere posities kunt laten spelen. Marten de Roon ben ik niet helemaal zeker van. Dat is wel een goede jongen voor het team, maar heeft ook zijn beperkingen. Dat is afhankelijk van wie je nog meer opstelt." De Roon viel afgelopen weekend geblesseerd uit bij Atalanta, maar zegt zelf 'redelijk hoopvol' te zijn met het oog op een mogelijke WK-deelname.

Keepers

Ook de keeperskwestie is een heet hangijzer bij Oranje. Van Gaal heeft met Jasper Cillessen, Remko Pasveer, Mark Flekken, Justin Bijlow en Andries Noppert vijf keepers geselecteerd. De bondscoach heeft al aangegeven sowieso een penaltyspecialist mee te willen nemen. "Ik snap sowieso niet dat er vier keepers meegaan. Je hebt aan drie keepers toch genoeg? Ik vind het best wat hij allemaal zegt, maar ik zie het niet", stelt Ronald Waterreus. De oud-doelman van PSV en zevenvoudig international van Oranje denkt dat Noppert uiteindelijk het kind van de rekening wordt. "Ik vind het heel spijtig voor hem, het is een prachtig verhaal, maar nee."