Villarreal schakelt snel en bereikt akkoord met voormalig Barça-trainer

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 07:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:18

Villarreal staat op het punt om Quique Setién aan te trekken als nieuwe hoofdtrainer, weet Fabrizio Romano. De Spanjaard moet als opvolger dienen van Unai Emery, die op zijn beurt naar Aston Villa vertrekt. Setién zou al gesignaleerd zijn in Valencia, waar de onderhandelingen plaatsvinden en zelfs al een akkoord zou zijn bereikt. Door de naam van Marcelino lijkt dan ook definitief een streep te kunnen.

Marcelino leek lange tijd de voornaamste kandidaat om Emery op te volgen. De oud-trainer van Villarreal, die tussen 2013 en 2019 over twee termijnen werkzaam bij de club, had de volledige steun van enkele zwaargewichten in de kleedkamer, schrijft AS. Een mogelijke kans als bondscoach bij de Spaanse nationale ploeg na het WK in Qatar deed hem echter besluiten niet op het avontuur in te gaan. Villarreal schakelde daarop door en gaat spoedig met Setién in zee.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 64-jarige oefenmeester geeft daarmee een vervolg aan zijn lange loopbaan als trainer. Setién trainde de voorbije decennia verschillende teams in Spanje, waarvan Real Betis en Barcelona de meest bekende zijn. Bij laatstgenoemde club moest hij in 2020 na een kort dienstverband vertrekken na de vernederende 8-2 nederlaag tegen Bayern München. Sindsdien zit hij zonder werkgever. Als speler beleefde Setién zijn meest succesvolle periode bij Racing Santander, waar hij over twee periodes tot honderden wedstrijden kwam. Ook droeg hij het shirt van Atlético Madrid.

Setién heeft als schone taak om Villarreal weer terug te brengen naar de top vier in LaLiga. Spaanse media weten dat de voormalig oefenmeester van Barcelona voldoet aan het profiel van de clubleiding. Villarreal heeft zo'n zes miljoen euro overgehouden aan het vertrek van Emery, die zijn afkoopclausule zag worden afgekocht door Aston Villa. De succescoach, die zijn ploeg in 2021 naar de finale van de Europa League leidde, beschikt over een aflopend contract en levert op deze manier nog een enorm bedrag op.