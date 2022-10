VZ 5: Nieuw licht op zaak-Karsdorp; WK ernstig in gevaar voor De Roon

Officieel wedstrijdformulier werpt compleet ander licht op ‘rood’ Karsdorp

Rick Karsdorp hoeft niet te vrezen voor een schorsing. De rechtsback van AS Roma verloor zondag na de topper tegen Napoli (0-1) zijn zelfbeheersing toen Massimiliano Irrati per ongeluk op zijn tenen ging staan, en probeerde de arbiter daarop weg te duwen. Even leek Karsdorp rekening te moeten houden met een fikse straf, maar Sky Italia weet dat Irrati hem 'vergeven' heeft. Er stond namelijk geen aantekening op het officiële wedstrijdformulier.

WK ernstig in gevaar voor Marten de Roon: ‘Dit heeft hij nooit gehad’

Het is nog maar zeer de vraag of Marten de Roon met het Nederlands elftal afreist naar het WK in Qatar. De middenvelder viel zondag in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen Lazio uit met een hamstringblessure en staat waarschijnlijk voorlopig aan de kant. Trainer Gian Piero Gasperini sprak na afloop tijdens de persconferentie weinig hoopvolle woorden over zijn pupil.

PSG wil naar rechter: ‘Geen letter van dit hele verhaal berust op waarheid’

Paris Saint-Germain ontkent de berichtgeving van Le Parisien over het megacontract van Kylian Mbappé in alle toonaarden. De Franse grootmacht sloeg de Parijse krant maandag met grote verbazing open. "PSG bevestigt dat het verhaal volledig onwaar is en dat geen enkel detail klopt", aldus een woordvoerder.

Aston Villa maakt van Unai Emery een van de duurste trainers ooit

Unai Emery is officieel de nieuwe manager van Aston Villa. De Premier League-club bevestigt de overname van de huidige coach van Villarreal, die door een afkoopclausule in zijn contract kon vertrekken. Emery mag zich dankzij een transfersom van zes miljoen euro een van de duurste trainers ooit noemen.

PEC komt goed weg; Jong PSV evenaart mede dankzij Sávio zijn grootste zege

PEC Zwolle heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie de aansluiting behouden met koploper Heracles Almelo. De ploeg van Dick Schreuder won met 0-1 bij Jong FC Utrecht en verkleint het gat naar Heracles weer tot twee punten. Jong PSV haalde mede dankzij de eerste treffer van Sávio in Eindhovense dienst gigantisch uit tegen Helmond Sport: 6-0, een evenaring van zijn grootste zege ooit op profniveau. Jong Ajax kwam ondanks basisplaatsen voor Lorenzo Lucca en Francisco Conceição niet voorbij VVV-Venlo (1-1).

