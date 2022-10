‘Als ik met Oranje naar het WK ga, dan ook voor het basiselftal’

Maandag, 24 oktober 2022 om 23:53 • Jeroen van Poppel

Mark Flekken gelooft in een basisplaats op het WK in Qatar. De doelman van SC Freiburg hoopt Louis van Gaal in de laatste maand richting het wereldkampioenschap met zijn prestaties in de Bundesliga te overtuigen. "Dat is het enige waar ik zelf controle over heb", legt Flekken uit in een videocall bij Rondo op Ziggo Sport.

"Als ik erbij ben op het WK, dan wil ik natuurlijk wel als eerste keeper mee", aldus Flekken, die concurreert met Remko Pasveer (Ajax), Jasper Cillessen (NEC), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Justin Bijlow (Feyenoord). Laatstgenoemde ontbrak overigens de afgelopen interlandperiode, maar is wel opgenomen in de 39-koppige voorselectie. "Ik werk er keihard voor", zegt Flekken. "Voor de rest wil ik er niet te veel over praten. De keuze ligt bij de bondscoach en de keeperstrainer (Frans Hoek, red.)."

Van de 39 namen uit de voorselectie blijven er uiteindelijk 26 over in de definitieve. Van Gaal lijkt vier keepers mee te nemen, waardoor er nog één moet afvallen. "Waarom hij vier keepers meeneemt weet ik niet", aldus Flekken. "De vorige keer toen we bij Oranje waren wisten ze nog niet precies of het er drie of vier mochten zijn. Ik weet persoonlijk niet of hij er drie of vier mee zal nemen. Dat blijft een verrassing." In regel 24.1 van het WK-reglement van de FIFA staat overigens dat van de 26 spelers er ten minste 3 keeper moeten zijn. De bondscoaches kunnen de invulling dus verder naar eigen inzicht bepalen.

Flekken merkt dat de keepersdiscussie in Nederland zich vooral toespitst op Pasveer en Cillessen. "Over mij wordt niet heel veel gesproken", weet de goalie van Freiburg. "Ik kan lekker mijn gang gaan in Duitsland. Dat houdt de druk er een beetje vanaf. Er zitten twee kanten aan. Je wil graag onderdeel zijn van de discussie, dat mensen over je praten. Maar van de andere kant kan ik me zo focussen op mijn wedstrijden en mijn prestaties blijven leveren.