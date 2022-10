Van Basten is behoorlijk kritisch op Ten Hag vanwege omgang met Ronaldo

Maandag, 24 oktober 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:23

Marco van Basten vindt dat Erik ten Hag anders met Cristiano Ronaldo had moeten omgaan. De oud-wereldspits begrijpt dat Ronaldo zich tijdens de topper tegen Tottenham Hotspur (3-0 winst) in zijn ego gekrenkt voelde door de manager van Manchester United. "Zo ga je niet met een grootheid om", aldus Van Basten bij Rondo op Ziggo Sport.

Ten Hag liet Ronaldo woensdag tegen the Spurs lang warmlopen. Toen de coach hem aan het eind van de wedstrijd wilde laten invallen, kreeg hij 'nee' te horen. "Het is niet goed te praten, maar ik kan Ronaldo wel begrijpen", reageert Van Basten. "Dat hij denkt: krijg jij het lazarus maar. Hij was gewoon boos, beledigd. Uiteindelijk waren er drie jongens ingevallen en hij niet." Met name het inbrengen van jongeling Anthony Elanga ten faveure van Ronaldo zou laatstgenoemde geraakt kunnen hebben.

#TeamRonaldo of #TeamTenHag? ?? Heeft Erik ten Hag goed gehandeld met de situatie rondom Cristiano Ronaldo? ?? 'Ronaldo is gewoon een grootheid... en zo ga je niet met een grootheid om. Maar ik begrijp het van beide kanten' - @MarcoVanBasten ???#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/fmcWkH62I5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2022

René van der Gijp was eerder bijzonder kritisch op Ten Hag en vindt dat voor grootheden als Pelé, Johan Cruijff, Lionel Messi en ook Ronaldo andere wetten gelden. Van Basten kan zich daarin vinden. "Ik zou het misschien ook gedaan kunnen hebben. Ik laat me niet door zo’n trainer piepelen. Zo voelt hij dat. Het speelt sterk in hem en in zijn persoonlijkheid. Hij voelt zich beledigd. Hij begrijpt het ook, maar op zo’n dag wordt het hem te veel."

Toch ziet Van Basten geen weg meer terug voor Ten Hag. "Ik ben het met Ten Hag eens en hij moet zijn poot stijf houden. Alles wat Ten Hag doet is wel billijk, maar dit zijn andere mensen. Ze zijn heel trots. Ronaldo is een bijzonder iemand. Hij heeft een bijzonder karakter en je moet hem ook op een bijzondere manier behandelen. Dat klinkt allemaal raar, vreemd en gek. Maar dat is denk ik wel de realiteit."