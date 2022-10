PEC komt goed weg; Jong PSV evenaart mede dankzij Sávio zijn grootste zege

Maandag, 24 oktober 2022 om 22:01 • Laatste update: 22:07

PEC Zwolle heeft maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie de aansluiting behouden met koploper Heracles Almelo. De ploeg van Dick Schreuder won met 0-1 bij Jong FC Utrecht en verkleint het gat naar Heracles weer tot twee punten. Jong PSV haalde mede dankzij de eerste treffer van Sávio in Eindhovense dienst gigantisch uit tegen Helmond Sport: 6-0, een evenaring van zijn grootste zege ooit op profniveau. Jong Ajax kwam ondanks basisplaatsen voor Lorenzo Lucca en Francisco Conceição niet voorbij VVV-Venlo (1-1).

Jong FC Utrecht - PEC Zwolle 0-1

Om de druk op koploper Heracles Almelo te houden móest er gewonnen worden door het team van Dick Schreuder. De Zwollenaren hadden echter de nodige moeite met hekkensluiter Jong FC Utrecht. Nadat Gervane Kastaneer in de zesde minuut een kopkans over de lat had zien eindigen, volgde er een bloedeloos restant van het eerste bedrijf. Een kwartier na rust pakte de thuisploeg nog bijna brutaal de leiding. Eliano Reijnders en Dersensili Sanches Fernandes zagen hun pogingen echter op niets uitlopen, voordat Thomas van den Belt aan de andere kant voor Zwolsche verlossing zorgde. De middenvelder schoot een vrije trap tegen de touwen, die Utrecht niet meer goed zou maken.

Jong PSV - Helmond Sport 6-0

De beloften van PSV lieten geen spaan heel van Helmond Sport. Na elf minuten brak Johan Bakayoko de ban via een penalty: 1-0. Sávio bepaalde de ruststand op 2-0 met zijn allereerste doelpunt sinds zijn komst naar Nederland. De Braziliaan liet doelman Mike Havekotte na een goede steekbal van Simon Colyn kansloos met een schot in de verre hoek: 2-0. Na rust regende het doelpunten op Sportpark De Herdgang. Mathijs Tielemans maakte er met een schot van zestien meter 3-0 van, terwijl Colyn met een prachtige knal in de rechterbovenhoek voor 4-0 tekende. Tielemans bekroonde vervolgens een mooie soloactie met zijn tweede van de avond, waarna Jason van Duiven vlak voor tijd de 6-0 binnenkopte.

Jong Ajax - VVV-Venlo 1-1

John Heitinga kreeg bij Jong Ajax de beschikking over Lucca en Conceição, die alleen de eerste helft meespeelden, ook met het oog op de Champions League-kraker van woensdag tegen Liverpool. Conceição liet zich veelvuldig zien met indrukwekkende dribbels, maar het was VVV dat na een half uur bij zijn eerste geslaagde aanval de leiding nam. Een voorzet van Carl Johansson werd binnengekopt door Sven Braken: 0-1. Jong Ajax sloeg binnen twee minuten terug via Christian Rasmussen, die profiteerde van de afvallende bal na een mislukte kopbal van Lucca: 1-1. Kort na rust kwam VVV nog dichtbij via een grote kopkans voor Brian Koglin, die over kopte.

Jong AZ - Telstar 0-0

Er viel in minuut één tot en met 45 weinig te genieten voor supporters van beide ploegen. Het eerste echte hoogtepunt vond pas een kwartier na de thee plaats, toen David Min de bal van dichtbij net naast het doel van Sem Westerveld kopte. Diezelfde Sem Westerveld groeide uit tot held van Alkmaar. Twintig minuten voor tijd keerde de goalie nog een kopbal van Delvechio Blackson, maar zijn magnum opus volgde vijf minuten later. Telstar kreeg een strafschop nadat een vrije trap van Anwar Bensabouh op een vijandige arm belandde. Christos Giousis ging achter de bal staan, maar Westerveld keerde en bezorgde zijn ploeg een punt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 12 9 1 2 17 28 2 PEC Zwolle 12 8 2 2 12 26 3 MVV Maastricht 12 7 3 2 5 24 4 FC Eindhoven 12 6 4 2 7 22 5 Willem II 12 5 4 3 4 19 6 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 3 18 7 VVV-Venlo 12 5 3 4 -3 18 8 Jong AZ 12 5 2 5 3 17 9 Almere City FC 12 5 2 5 0 17 10 NAC Breda 12 5 2 5 -1 17 11 Jong Ajax 12 4 4 4 2 16 12 Jong PSV 12 4 4 4 1 16 13 Telstar 12 4 4 4 -5 16 14 ADO Den Haag 12 4 3 5 -4 15 15 FC Dordrecht 12 4 2 6 -4 14 16 TOP Oss 12 4 1 7 -2 13 17 De Graafschap 12 3 3 6 -4 12 18 FC Den Bosch 12 4 0 8 -5 12 19 Helmond Sport 12 3 0 9 -13 9 20 Jong FC Utrecht 12 1 3 8 -13 6