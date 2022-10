Officieel wedstrijdformulier werpt compleet ander licht op ‘rood’ Karsdorp

Maandag, 24 oktober 2022 om 21:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:10

Rick Karsdorp hoeft niet te vrezen voor een schorsing. De rechtsback van AS Roma verloor zondag na de topper tegen Napoli (0-1) zijn zelfbeheersing toen Massimiliano Irrati per ongeluk op zijn tenen ging staan, en probeerde de arbiter daarop weg te duwen. Even leek Karsdorp rekening te moeten houden met een fikse straf, maar Sky Italia weet dat Irrati hem 'vergeven' heeft. Er stond namelijk geen aantekening op het officiële wedstrijdformulier.

Direct na afloop van het duel in het Stadio Olimpico deed zich een opmerkelijke situatie voor. Karsdorp leek de rode kaart gepresenteerd te krijgen, die echter bestemd was voor fysiektrainer Stefano Rapetti. Toen Karsdorp daarop iets wilde vragen aan Irrati, ging de arbiter per ongeluk op de tenen van de ex-Feyenoorder staan. Karsdorp sprong uit zijn slof en wilde de scheidsrechter een duw verkopen, maar werd tegengehouden door Rapetti.

???????? Rick Karsdorp.. Wat doe je nou?! ?? De Nederlander krijgt (om onbekende reden) rood en laat zich vervolgens helemaal gaan tegen de scheidsrechter ??#ZiggoSport #SerieA #RomaNapoli pic.twitter.com/lWfoMZpFH2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2022

Een lange schorsing leek zo een reële mogelijkheid voor Karsdorp, die mits fit eigenlijk steevast basisspeler is onder José Mourinho. Sky weet echter dat Irrati zelfs bijna zélf zijn excuses had aangeboden aan de drievoudig Oranje-international. Uiteindelijk kwam Karsdorp ervan af zonder kleerscheuren, afgaande op het wedstrijdformulier. Daardoor lijkt de back komende maandag 'gewoon' weer beschikbaar voor het uitduel met Hellas Verona.

Karsdorp sukkelt dit seizoen nogal met blessures, maar is net als vorig seizoen een gewaardeerde kracht onder Mourinho. Sinds de entree van de Portugees in de zomer van 2021 kwam de 27-jarige vleugelverdediger tot 58 duels voor i Giallorossi.. Ter illustratie: Op één duel na is dat de helft van de drie seizoenen daarvoor. Karsdorp kwam in juli 2017 voor zestien miljoen euro over van Feyenoord, en heeft nog een contract in Rome tot medio 2025.