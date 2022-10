Aston Villa maakt van Unai Emery een van de duurste trainers ooit

Maandag, 24 oktober 2022 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Unai Emery is officieel de nieuwe manager van Aston Villa. De Premier League-club bevestigt de overname van de huidige coach van Villarreal, die door een afkoopclausule in zijn contract kon vertrekken. Emery mag zich dankzij een transfersom van zes miljoen euro een van de duurste trainers ooit noemen.

Voor Villarreal komt het afscheid van Emery niet ongelegen. De succescoach, die zijn ploeg in 2021 naar de finale van de Europa League leidde, beschikt over een aflopend contract, maar levert op deze manier nog een enorm bedrag op. Emery betreedt de top tien van duurste voetbalcoaches ooit. Julian Nagelsmann, die in 2021 voor 25 miljoen euro van RB Leipzig naar Bayern München ging, voert die lijst aan. Graham Potter nam onlangs de tweede plek in handen met zijn overstap van Brighton & Hove Albion naar Chelsea, waarmee omgerekend zo'n 23 miljoen euro gemoeid was. André-Villas Boas (in 2011 voor 15 miljoen euro van FC Porto naar Chelsea) staat op drie.

Emery is de opvolger van Steven Gerrard, die afgelopen vrijdag na de hopeloze vertoning van Aston Villa tegen Fulham (3-0 verlies) ontslagen werd. De oud-middenvelder, icoon van Liverpool, eindigde in zijn eerste seizoen in Birmingham op de veertiende plaats. In de huidige voetbaljaargang ging het nog veel slechter: Aston Villa won onder Gerrard slechts twee keer in elf duels en stond met negen punten vlak boven de degradatiestreep. Onder interim-manager Aaron Danks wonnen the Villans zondag met 4-0 van Brentford, waardoor ze nu de veertiende plek in de Premier League bezetten.

Voor Emery wordt zijn dienstverband in Birmingham zijn tweede avontuur in de Premier League. Vanaf de zomer van 2018 stond de oud-middenvelder anderhalf jaar aan het roer bij Arsenal, waarmee hij de finale van de Europa League verloor van Chelsea (4-1). Als vermeld haalde Emery met Villarreal twee jaar later diezelfde finale, die hij ditmaal na strafschoppen won van Manchester United. Eerder won Emery met Sevilla ook drie keer de Europa League en werd hij met Paris Saint-Germain landskampioen.