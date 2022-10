Weghorst kan met seizoensrecord drama in slotminuut niet voorkomen

Maandag, 24 oktober 2022 om 21:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:04

Wout Weghorst heeft maandag voor het eerst sinds 17 september weer eens het net gevonden. De spits van Besiktas had in het uitduel met Hatayspor slechts 36 seconden nodig om de openingstreffer te verzorgen. Daarmee zette Weghorst de snelste goal van het Süper Lig-seizoen tot dusver neer. Het was echter niet genoeg om zijn ploeg de zege te bezorgen, laat staan een punt: tegenstander Hatayspor maakte in de slotminuut de winnende 2-1.

Tegen Instanbulspor (2-2), nog voor de laatste interlandperiode, maakte de vijftienvoudig Oranje-international zijn laatste treffer voor Besiktas. Daarna volgde een droogte van ruim een maand. Het zal bevrijdend gevoeld hebben toen Weghorst maandag al na 36 seconden de 0-1 tegen de touwen schoot. De spits uit Borne ontving een slim steekballetje van Jackson Muleka, twijfelde niet en ramde het leder in de linkerkruising: 0-1.

Het was een welkome start voor Besiktas, dat hoopte in punten gelijk te komen met nummer twee Adana Demirspor. Vlak na de thee kregen Weghorst en co echter een domper te verwerken. Tayyip Sanuç verloor Zé Luís compleet uit het oog bij een voorzet van Kamil Çörekçi, waardoor de Kaapverdiër raak kon knikken: 1-1. Aan een punt zou Besiktas al niet veel hebben, maar de club leek daar naarmate het laatste fluitsignaal vorderde toch genoegen mee te nemen.

Kaan Kanak dompelde de bezoekers echter toch nog in rouw. De verdediger liet Besiktas-goalie Ersin Destanoglu met een droge knal vanaf randje zestien kansloos, waardoor de nummer achttien voor de derde maal dat seizoen drie punten kon bijschrijven. Besiktas blijft met negentien punten op de vijfde stek steken, vier punten achter koploper Fenerbahçe. Dat heeft echter nog wel een duel tegoed.