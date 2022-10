Driessen: ‘Mijn vader wordt 91 en zou nog sneller terugschakelen dan hij’

Maandag, 24 oktober 2022 om 19:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:42

Valentijn Driessen en Mike Verweij vrezen dat Joey Veerman het kind van de rekening gaat worden bij PSV. De ziekenboeg van de Eindhovenaren stroomt langzaam maar zeker leeg, waardoor Luuk de Jong en Noni Madueke vermoedelijk ingepast zullen gaan worden in de basiself. De Jong was zondag tegen FC Groningen (4-2 verlies) al de vervanger van Veerman, waardoor Driessen en Verweij een plek op de bank voor de middenvelder voorspellen. Met het idee dat juist teamgenoot Érick Gutiérrez een basisplaats verdient, is in ieder geval Driessen het oneens.

De chef voetbal van De Telegraaf zag zondag met verbazing aan hoe Veerman na 56 minuten werd geslachtofferd voor De Jong. "Je ziet al dat hij (trainer Ruud van Nistelrooij, red.) voorsorteert op het op de bank zetten van Veerman", begint Driessen in de podcast Kick-off. "Maar dat is wel een van de weinigen die anderen in stelling kan brengen, zowel een spits als de buitenspelers. Daar is hij gewoon goed in." Een speler met dergelijke kwaliteiten liep er na Veermans wissel niet meer rond bij PSV, aldus Driessen. "Sangaré wordt natuurlijk de hand boven het hoofd gehouden, omdat hij een enorme transferwaarde vertegenwoordigt, maar wat levert hij dan? Hij kopt een bal in, maar was ook verantwoordelijk bij die 3-0." Sangaré zette dat tegendoelpunt van Cyriel Ngonge in gang met een ongelukkige interceptie bij de middellijn.

"Veerman wordt dadelijk het kind van de rekening, terwijl hij wel degene is die die aanvallers aan het werk kan zetten", concludeert Driessen op kritische toon. Mike Verweij deelt de mening van zijn collega. "Dat vond ik ook het rare bij dat Veerman eraf ging. Als je zo veel aanvallende spelers gaat brengen: Luuk de Jong is volgens mij ook heel erg gebaat bij een Joey Veerman achter hem. Meer dan Sangaré. Dus die wissel vond ik onbegrijpelijk."

Presentator Pim Sedee oppert daarop een standpunt dat onder meer door analist Arnold Bruggink naar voren werd gebracht: een basisplek voor Gutiérrez. "Hou op", begint Driessen. "Heb je hem gezien bij die goal van Arsenal (de 1-0, afgelopen donderdag in de Europa League, red.)? Dat moet je voor de gein nog een keer terugkijken. Mijn vader wordt 91 en die zou sneller terug zijn geschakeld dan Guti. Die wandelt gewoon – het is niet eens wandelen, het is schuifelen! Dan zegt iedereen: ja, Guti dit, Guti dat; het slaat gewoon nergens op. En voetballend brengt hij ook niks."